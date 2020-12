HLM : des locataires excédés, à Besançon, se sentent oubliés par leur bailleur

A Besançon, des habitants de l'avenue du Parc, dans le quartier Planoise, sont excédés par les pannes à répétition de l'ascenseur de leur immeuble. Et par l'insécurité générée notamment par la porte d'entrée, qui ne se ferme pas ou plus, depuis des semaines. Les locataires se plaignent au bailleur et à la Ville de Besançon, en vain disent-ils.

La porte d'entrée du 2 avenue du Parc possède un interphone, mais régulièrement, elle ne fonctionne pas et reste ouverte. © Radio France - Anne Fauvarque

Une maman rentre avec ses courses et se dirige vers l'ascenseur. Elle habite au 5ème et dernier étage. "J'espère qu'il marche, soupire-t-elle, parce qu'avec les courses et des enfants, on fait que monter et descendre". Son voisin renchérit : "On a des problèmes avec la porte d'entrée. Le mois dernier on est resté un mois sans ascenseur, et à chaque fois qu'on fait une réclamation à GBH, ils disent oui oui oui, mais en fait, y'a rien de concret".

Un ascenseur sans arrêt en panne

Grand Besançon Habitat reconnaît que l'ascenseur a été bloqué sept jours, jusqu'au vendredi 4 décembre 2020. Mais aussi en août, et en septembre. Alors Isabelle Marquès, la directrice générale, s'engage à ce que "de manière systématique, au bout de quatre jours d'arrêt de l'ascenseur, une association vienne aider les personnes à porter leurs courses".

Les portes d'entrée du 2 et du 4 avenue du Parc, à Besançon, vont être changées par le bailleur, Grand Besançon Habitat. © Radio France - Anne Fauvarque

Mais il n'y a pas que l'ascenseur qui pose problème à ce retraité de l'immeuble. "On ne se sent pas en sécurité, avec la porte d'entrée qui reste ouverte. Ca fait des courants d'air et des trafics en tout genre. Dernièrement, les boites aux lettres ont été fracturées".

Des contrôles pour éviter le squat

La porte d'entrée sera changée assure GBH. Et pas que. "On va renforcer aussi, les contrôles réguliers, poursuit Isabelle Marquès, pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de stationnement, le soir. Pour que du coup, on puisse, après, faire ici un travail qui sera de plus grande ampleur".

Un ménage qui laisse à désirer dans les étages, un ascenseur régulièrement en panne : les locataires disent stop. © Radio France - Anne Fauvarque

Etre plus réactif

Un autre locataire se réjouit que le bailleur ait enfin répondu. Mais attend désormais "des actes". "Nous on paye pour ce qu'on n'a pas, déplore-t-il. Ca suffit". GBH de son côté, demande aux locataires de bien faire remonter les informations et affirme vouloir travailler en "étroite collaboration" avec eux, afin d'améliorer sa réactivité.

En janvier 2021, les bailleurs Grand Besançon Habitat et SAIEMB Logement ne feront plus qu'un.