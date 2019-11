H&M à Charleville-Mézières : ça ouvre !

Charleville-Mézières, France

C'était une arrivée attendue. Le magasin H&M de Charleville-Mézières ouvre ses portes ce mercredi 20 novembre 2019, à 11h, rue Bérégovoy, la principale artère piétonne du chef-lieu des Ardennes. Des cartes cadeaux seront offertes aux 100 premiers clients, d'une valeur de 100 euros pour le premier et de 20 euros pour les 99 autres.

Une arrivée retardée

H&M devait ouvrir ses portes en mai 2019 mais le chantier a été retardé en raison de l'effondrement d'un immeuble voisin, rue Bourbon, le 7 novembre 2018.

L'effondrement d'un immeuble s'est produit début novembre à Charleville-Mézières. © Radio France - Alexandre Blanc

Un peu plus d'un an après le début des travaux de déconstruction, les ouvriers attaquaient les fondations souterraines, lorsque l'accident est survenu. Le chantier s'est interrompu quelques semaines. L'enquête pénale pour déterminer les responsabilités est toujours en cours. Qui payera les conséquences de cet aléa de taille ? Cela se décidera après un éventuel procès.

H&M, et après ?

Pour son ouverture, H&M a recruté 22 salariés. L'enseigne s'étend sur 1700 mètres carrés, au rez-de chaussée de l'ancien magasin « La Halle », fermé en 2015 et resté inoccupé depuis.

Commerçants du centre-ville et municipalités comptent sur H&M pour donner un nouvel élan commercial au centre-ville. Depuis l'annonce de l'arrivée du géant suédois de l'habillement, Orange a déménagé de quelques numéros dans la rue pour installer son « smart store » juste en face, plus grand et plus moderne que l'ancien local.

H&M aura pour voisin du dessus une salle de sports, Basic Fit, dont l'ouverture est prévue fin novembre. Au dernier étage du même immeuble, un espace de 200 mètres carrés est en cours d'aménagement pour accueillir une activité liée au secteur médical.

Un parking et un immeuble réhabilité pour accueillir d'autres activités

À proximité de H&M, les travaux continuent. Le nouveau parking Sévigné devrait ouvrir d'ici le mois de mars. En partie souterrain, il disposera de 200 places de stationnement au lieu de 60 auparavant. Un investissement de 4,5 millions d'euros porté par la ville de Charleville-Mézières.

H&M ouvrira le mercredi 22 novembre. © Radio France - Caroline Pomès

À côté du bâtiment qui abrite H&M et Basic Fit, un autre immeuble est en cours de réhabilitation. L'ancienne « citerne » du 19ème siècle a été entièrement vidée de sa substance et est en cours de reconstruction pour loger des bureaux et un espace de restauration sur trois niveaux de 300 mètres carrés chacun. Un autre local commercial de 120 mètres carrés, sur la rue Bourbon, est également en cours d'aménagement.

La livraison est prévue en mars. Les locaux n'ont pour l'heure pas encore trouvé preneurs et leur remplissage devrait être un bon indicateur du pouvoir d'attraction de H&M.