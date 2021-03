Hommage à Bernard Stalter au centre de formation des apprentis d'Eschau

Il était un ardent défenseur de l'apprentissage et de l'artisanat : un an après la mort de Bernard Stalter, le centre de formation des apprentis d'Eschau est rebaptisé centre de formation Bernard Stalter ce vendredi 12 mars. L'ancien président de la Chambre des métiers d'Alsace, du Grand Est et de France est décédé du Covid il y a un an, en avril 2020.

Un hommage doit aussi être rendu en début d'après-midi à Eschau à Bernard Stalter. La cérémonie sera retransmise en direct à 15 heures sur le facebook du centre de formation.

La disparition de Bernard Stalter, le 13 avril 2020, avait provoqué une vague d'émotion sur les réseaux sociaux.