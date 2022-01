Honfleur : la mairie régule les locations saisonnières depuis le 1er janvier 2022

Prix inaccessibles, problèmes de voisinages, spéculation immobilière : la ville d'Honfleur (Calvados) souffre depuis plusieurs années du trop grand nombre de touristes et de locataires saisonniers. Alors la mairie a choisi de lutter contre ce phénomène : depuis le 1er janvier 2022, les locations sont plus encadrées, afin de limiter leur nombre.

La ville se retrouve assaillie de touristes et donc de locataires saisonniers, qui passent par des plateformes telles que Airbnb, Booking ou Abritel. "Il y a toujours eu beaucoup de touristes, sourit Annie, qui habite la ville voisine, c'est une bonne choses pour nos commerçants, mais c'est vrai que cela devient de plus en plus difficile pour les locaux d'acheter des biens dans la commune d'Honfleur."

Une autorisation à demander en mairie

Les propriétaires qui veulent proposer des locations saisonnières doivent désormais s'enregistrer au préalable et faire une demande d'autorisation en mairie. Une décision née d'un constat que partagent aussi les agents immobiliers à Honfleur : "A cause de ces logements à but saisonnier, il y a un manque de biens pour les Honfleurais", note Nathalie Chabrol, négociatrice dans une agence de la commune. "Le cœur de ville est déserté car il devient trop cher pour les locaux, et ce déséquilibre risque de poser problème à terme."

Les logements au cœur de la ville ont augmenté de 1000 euros le mètre.

Ces mesures permettront donc peut-être de protéger les biens immobiliers à Honfleur, en tout cas c'est ce qu'espère Christophe Buisson, vice-président en charge du tourisme au sein de la communauté de communes du Pays d'Honfleur-Beuzeville : "On ne veut pas empêcher la venue de touristes, en revanche il est important que la ville d'Honfleur ne devienne pas un hôtel à ciel ouvert !"

Une cartographie plus précise de ces biens soumis à ces consignes sera effectuée au premier semestre de 2022.