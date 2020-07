Hop ! : les salariés clermontois, en grève, attendent les explications de leur patron

"L'avenir ne nous fait pas Bandet". C'est un slogan provocateur qui s'affiche devant le site du centre de maintenance de Hop ! à Aulnat, près de Clermont-Ferrand. Ce vendredi, une centaine de salariés du centre, accompagné de plusieurs salariés d'autres centres du groupe, se sont rassemblés devant les grilles du centre, fermées par une chaîne et un cadenas. Ils dénoncent ce plan de suppression d'emplois, "une restructuration dont on ne veut pas. C'est un projet destructeur d'emploi, payé par le contribuable en plus" estime Joël Rondel, secrétaire du CSE de l'entreprise et syndicaliste CGT.

Les salariés manifestaient avec un T-Shirt "Je suis Hop !" © Radio France - Mickaël CHAILLOUX

Un risque de fermeture après 2023 ?

Les salariés se sont mis en grève ce vendredi matin. Près de la grille, des panonceaux surmontés d'une croix prévoient la "mort" des différents emplois du centre. "Air France veut notre mort" tonne le délégué CFDT Ludovic Simonin. "On nous a réduit le nombre d'avions, le nombre de lignes" explique-t-il, citant à demi-mot la suppression de la ligne Clermont-Paris Orly. De fait, à cause de cette suppression, le nombre d'avions à entretenir va baisser, passant d'une soixantaine à 29 avions à entretenir, ceux qui vont à l'aéroport parisien Roissy-Charles-de-Gaulle. Pour les syndicats, si on ne sacrifie pas le site pour l'instant, cela risque d'être une bombe à retardement. "On sera les prochains. On perd des avions, on en a pas. On sait que ce n'est pas viable à la fin."

Pour Olivier, salarié depuis 20 ans au centre, "ce plan n'est pas acceptable". Cet auvergnat craint de voir son poste rapatrié à Paris. "Malheureusement, les compagnies aériennes mondiales sont dans une situation difficile liées au Covid". Il aura l'occasion de le dire à son patron. Pierre-Olivier Bandet, directeur général adjoint d'Air France-Hop, devait se rendre sur place ce vendredi après-midi, afin d'annoncer la douloureuse nouvelle aux salariés. Il tentera d'apaiser la situation sociale explosive, comme il l'a fait dans d'autres sites en France.

Secoué par la crise du Covid-19, le groupe Air France compte supprimer plus de 7.500 postes d'ici à fin 2022 dans le cadre de sa nouvelle stratégie, dont environ 6.500 au sein de la compagnie tricolore et plus de 1.000 au sein de Hop!.