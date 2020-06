Hop Morlaix : les 7.500 suppressions de postes chez Air France renforcent l'inquiétude

Air France compte supprimer plus de 7.500 postes d'ici fin 2022, dont 1.000 au sein de la compagnie régionale "Hop!". Fin mai, l'intersyndicale annonçait sa crainte de voire fermer le site de Morlaix (Finistère), où travaillent 280 personnes.

Les inquiétudes de l'intersyndicale de "Hop!" à Morlaix sont toujours aussi vives.

Fin mai, elle annonçait publiquement ses craintes de voir fermer le site finistérien. Selon des sources syndicales recueillies par l'AFP ce mardi, le groupe Air France compterait supprimer plus de 7.500 postes d'ici fin 2022, dont plus de 1.000 au sein de la compagnie régionale.

Officialisation attendue vendredi

La fin programmée du recours aux avions CRJ, du constructeur canadien Bombardier, dont la maintenance est en partie assurée à Morlaix, est à l'origine des craintes des syndicats. La suppression programmée de 40 % des vols assurés par Air-France, maison mère de "Hop!", est venu s'y ajouter.

Elu maire de Morlaix dimanche, Jean-Paul Vermot a damndé rendez-vous au Premier Ministre. Le Président de la région Bretagne, Loïg Chesnais-Girard, a tweeté son soutien aux salariés

Ces chiffres doivent être présentés officiellement vendredi, à Nantes, lors de comités sociaux et économiques. Les suppressions de postes passeront par des départs naturels non remplacés (environ 3.500) et par des départs volontaires pour l'essentiel, même si des départs contraints ne sont pas exclus.

280 personnes travaillent sur le site "Hop!" de Morlaix, ex site Brit Air, spécialisé dans la maintenance.