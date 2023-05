Hôpital d'Evreux : une nouvelle direction pour réduire le déficit, devenu "intenable"

15 millions de déficit, de la dette, malgré des aides "exceptionnelles" de l'Agence régionale de Santé de Normandie, cela ne pouvait plus durer. Le Centre hospitalier Eure-Seine a une nouvelle administration, provisoire, pour six mois au moins, un an au maximum.

Un résultat prévisionnel de -15 millions en 2022

Ainsi en a décidé l'Agence régionale de Santé, qui a publié un communique sur le sujet le vendredi 12 mai. La préfecture de l'Eure a aussi informé, par arrêté, des motivations de ce changement. En cause : "une situation financière difficile depuis plusieurs années", explique la préfecture. "La situation financière du CH Eure-Seine s'est significativement dégradé avec un résultat qui est passé de -2,4 millions d'euros en 2018 à -6 millions en 2021; le résultat prévisionnel 2022 a été estimé à -15 millions et ce alors même que le niveau des aides versées a considérablement augmenté, passant de 6 millions à 10 millions entre 2018 et 2022."

La préfecture précise que "le CH Eure-Seine a informé l'Agence régionale Santé par mail du 17 mars 2023 d'un besoin de trésorerie de 31 millions d'euros d'ici juillet 2023", cela intégrant une ligne de trésorerie et un manque pour faire face à ses charges courantes.

"Un déficit de compétences"

La directrice, Sandrine Cotton, est donc mise de côté, provisoirement remplacée par une administration à deux têtes composée de Martin Trelcat et de Sylvaine Ducout. Deux personnes "expérimentées", selon l'ARS normande. Ils auront pour mission d'assainir les finances du CH. "Il y avait un déficit de compétences de certaines personnes à l'administration, je n'ai pas de mal à le dire", explique François Ouzilleau, le président du conseil de surveillance de l'établissement. "Il faut dire que du côté des soins, rien ne change, la qualité de la prise en charge reste la même, les patients doivent se rassurer. Mais il faut revoir la situation du côté administratif."

L'hôpital vivait-il au-dessus de ses moyens et comment ? François Ouzilleau et Thomas Deroche, le directeur de l'ARS en Normandie évoquent les mêmes raisons : inflation, crise du Covid-19, crise énergétique, coût de l'intérim des soignants, mais rien qui ne soit propre à l'hôpital d'Evreux. "Ce sera à la nouvelle administration de nous le dire", évacue Thomas Deroche.

Martin Trelcat et Sylvaine Ducout ont donc du travail, mais ils l'assurent, ils ne viennent pas pour tailler dans les dépenses, ni supprimer des emplois : "Cela n'aurait pas de sens", explique Martin Trelcat. "Il faut observer les organisations de travail, et c'est dans leur articulation ou leurs interfaces qu'il y a parfois des choses à réajuster", précise Sylvaine Ducout. A voir les conséquences concrètes, elles devraient être visibles rapidement.

