Hôpital de Bastia : le personnel entame une grève de la faim

Comme ils l'avaient annoncé la semaine dernière, les personnels du centre hospitalier de Bastia ont lancé ce lundi 30 octobre une action de grève de la faim. Un mouvement qui vise à dénoncer notamment les suppressions de postes et le manque de matériel et de médicaments.

De nombreuses banderoles, des tables et des chaises ont été installées dans le hall d'accueil de l'hôpital de Bastia. Les blouses blanches et bleues, présentes en signe de solidarité, se comptent par dizaines. Comme annoncé la semaine précédente, les personnels de l'établissement ont lancé leur action de grève de la faim, à l'initiative de la CGT.

De manière symbolique et pour lancer le mouvement, les trois premières grévistes sont des responsables cégétistes : Josette Risterucci, Viviane Albertelli et Hélène Serra. Un mouvement ultime pour dénoncer les suppressions de postes et le manque de matériel et de médicaments. L'objectif, c'est aussi de réclamer des investissements et demander au ministère de la Santé la prise en charge par l'Etat des 50 millions d'euros de déficits.

"Nous sommes conscients que l'Etat n'aura rien à faire de notre grève de la faim, que ce soit à Bastia ou dans un autre hôpital, avoue Josette Risterucci, l'une des déléguées de la CGT. D'un autre côté, on ne veut pas bloquer le fonctionnement de l'établissement. De toute façon, dans un mouvement de grève, le personnel est assigné au travail, ce qui est logique. Il ne nous restait pas beaucoup de marge de manœuvre. Nous avons tout essayé depuis des années. Alors, nous avons choisi la grève de la faim. C'est un moyen d'alerter le ministère et tous les responsables de cette situation à l'hôpital de Bastia."

Le syndicat ne sait pas encore jusqu'à quand il poursuivra cette action. Il espère surtout convaincre le ministère du bien-fondé de ses revendications, à savoir la prise en charge par l'Etat du lourd déficit du centre hospitalier de Falcunaghja... 50 millions d'euros au total, dont 29 millions d'euros de dettes aux fournisseurs.