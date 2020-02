Hôpital de Nantes : environ 200 personnes manifestent pour défendre le service public

Environ 200 personnes ont manifesté à Nantes, vendredi 14 février, devant l'hôpital, pour défendre le service public. Ils ont dénoncé des moyens humains et techniques en baisse et ont appelé les Nantais à venir les soutenir dans les cortèges.

Environ 200 personnes ont manifesté, vendredi 14 février à Nantes, pour une manifestation à l'appel des collectif inter-urgences et inter-hôpitaux. Les personnels du CHU étaient appelés à "déclarer leur flamme" à l'hôpital public, en cette Saint-Valentin. Après quasiment un an de grève dans les urgences et les différents services, ils demandent toujours plus de moyens humains et techniques pour exercer correctement leur mission. Les responsables syndicaux ont ensuite été reçus en préfecture.

Il faut arrêter d'être spectateur

"Seuls, les soignants n'y arriveront pas" : le constat de Stéphane Naulleau, secrétaire adjoint de la section Force ouvrière au CHU de Nantes, est amer. Il aimerait voir plus de Nantais dans le défilé. "A un moment donné, on est en train de détruire le service public et de privatiser de plus en plus certains services. Là, ce sera des soins à la carte bancaire." Les manifestants ont le sentiment d'être abandonnés par la société. "On alerte sur le fait que, nous, on exerce une certaine forme de solidarité vis-à-vis des patients et des malades mais qu'on ne sent plus cette solidarité vis-à vis de nous", explique Vincent Mevel, de la CFDT.

L'enjeu est pourtant bien plus large que l'hôpital public, d'après les responsables syndicaux. "Il faut arrêter d'être spectateur !", s'agace Olivier Terrien, responsable CGT à l'hôpital. "On est en train d'attaquer la branche santé donc si on continue à être spectateur, la sécurité sociale va disparaître..." Tous le déplorent : avec son service minimum et ses réquisitions, l'hôpital n'a pas la même capacité à se faire entendre que d'autres secteurs de la fonction publique.