Hôpital : Un interne sur deux en grève dans la Manche

Entre 40% et 50% d'internes dans les hôpitaux de la Manche vont se mobiliser à partir de mardi 10 décembre, d'après les chiffres du syndicat des internes bas-normands (SIBN). Les internes dénoncent une formation bradée, une dégradation des soins et réclament davantage de moyens.

Manche, France

Les internes sont appelés dès mardi 10 décembre à se mobiliser massivement, dans toute la France. Dans la Manche, un interne sur deux va se mobiliser d'après le Syndicat des Internes Bas-Normands.

Revalorisation des salaires

Médecin oui, mais en formation. "Notre formation est bradée... on passe plus de temps à travailler à l'hôpital qu'à se former" déplore, Sasha Weber, président du SIBN. Alors que le temps de travail devrait se situer autour de 48 heures par semaine, la réalité est tout autre. "Je ne connais pas un interne qui travaille moins de 80/90 heures par semaine" précise Sasha Weber. La revalorisation des salaires et le paiement des heures supplémentaires font partie des réclamations.

Tirer la sonnette d'alarme en continuant de soigner

Une mobilisation qui n'aura aucune conséquence auprès des patients. La grève sera visible, mais les internes continueront de travailler. "Aucun interne rencontré n'a réellement envie de faire grève. Aujourd'hui, _on aimerait juste travailler plus sereinement auprès de nos patients_" ajoute-t-il. "Mais on est très inquiet, on a moins le temps pour nos patients et on ne pas les laisser en pâtir, c'est pour ça qu'on tire la sonnette d'alarme aujourd'hui."

"Les internes sont la roue de secours de l'hôpital public"

Dans un département comme la Manche, les internes jouent un rôle très important puisqu'il manque des médecins. "Les internes sont la roue de secours de l'hôpital public" regrette le président du SIBN. "Alors qu'un interne qui connaît la région pourrait être amené à rester ce qui permettrait de lutter contre les déserts médicaux."

Mobilisation reconduite les 13 et 17 décembre prochain.