Hôpital : les internes en médecine sont appelés à faire grève ce vendredi

Une "journée sans interne" à l'hôpital. C'est l'action à laquelle appelle l'Intersyndicale nationale des internes en médecine ce vendredi. Les jeunes médecins protestent contre leurs conditions de travail : un salaire net de 1 800 euros en moyenne et des semaines qui dépassent régulièrement les 58 heures de travail, selon l'Intersyndicale nationale des internes (Isni), bien au-delà des 48 heures réglementaires.

Les internes demandent donc d'abord un vrai décompte de leurs heures de travail, ce que les hôpitaux ne font toujours pas malgré les rappels à l'ordre. Ils réclament également 300 euros de plus de salaire par mois et une indemnité logement indexée sur les loyers d'au moins 300 euros brut, car la plupart de ces jeunes médecins ne sont pas logés en internat.

Un interne se suicide tous les 18 jours en France

"Les internes, qui représentent 40 % des médecins des hôpitaux publics, ont des conditions de vie et de travail qui sont indignes et qui ne sont plus tolérables", affirme Olivia Fraigneau, présidente de l'Isni. Elle insiste sur la situation de détresse psychologique de ces jeunes médecins, expliquant ainsi qu'"un interne se suicide tous les 18 jours en France, ce qui représente quand même trois fois plus de suicides que les jeunes du même âge dans les autres professions." Olivia Fraigneau réclame que ces jeunes médecins soient "enfin considérés comme des professionnels de santé à part entière" et soient donc "traités et rémunérés comme tels". La présidente de l'Isni rappelle qu'aujourd'hui, un interne gagne "6,40 euros de l'heure à bac+7."