Hôpital Nord Franche-Comté : un rassemblement pour les oubliés du Ségur

Les soignants restent plus que jamais mobilisés. Dans le cadre d'une nouvelle journée d'action pour la défense de l'hôpital, 80 personnels de l'Hôpital Nord Franche-Comté se sont retrouvés ce mercredi après-midi sur le parvis de l'hôpital de Trévenans pour réclamer plus de moyens, des embauches et une revalorisation des salaires pour tous.

La CGT réclame 300 euros de plus par mois pour tous les personnels

Infirmiers, aides soignants, agents d'entretien, brancardiers se sont rassemblés devant le site de Trévenans. En pleine crise de l'hôpital, ils sont venus réclamer notamment des embauches et des hausses de salaires. A l'hôpital public, tous les métiers n'ont pas bénéficié des aides du Ségur de la santé selon les manifestants présents. " Certains collègues en sont totalement exclus. Je pense notamment aux catégories ouvrières les ASH c'est à dire les collègues qui font le ménage, qui amènent les repas qui sont sur des très bas salaires proches du SMIC, parfois inférieurs sans l'effet des primes. On a cette revendication salariale de 300 euros pour tous", insiste Luc Kahl délégué CGT de l'Hôpital Nord Franche-Comté.

L'hôpital continue à s'enfoncer - Luc Kahl de la CGT et porte parole du mouvement

Sur la question des embauches, " il y a toujours des vagues de départs, des postes vacants ici comme dans d'autres hôpitaux. Donc, il faut à tout prix embaucher pour combler les postes vacants et pour aussi assurer les remplacements maladie. En clair, toute la gestion du quotidien. On voit que l'hôpital continue à s'enfoncer. Il faut en finir les grandes déclarations et les grands discours, il faut que ça change", indique Luc Kahl délégué CGT et porte parole du mouvement.