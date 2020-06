Hôpital : Olivier Véran propose 6 milliards d'euros pour revaloriser les salaires des personnels non médicaux

Alors que plusieurs syndicats et collectifs hospitaliers appellent à une nouvelle journée de mobilisation nationale mardi 30 juin 2020 pour réclamer plus de moyens, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a proposé mercredi aux syndicats une enveloppe de six milliards d'euros pour revaloriser les salaires des personnels hospitaliers non médicaux. Cette somme inclut une augmentation générale des salaires des agents de la fonction publique hospitalière (hôpitaux, Ehpad...), une refonte des primes, ainsi que des hausses ciblées sur certaines professions, qui pourraient être étendues aux établissements privés, ont précisé plusieurs sources à l'AFP.

Infirmiers, techniciens de laboratoires et manipulateurs radio concernés

Selon un projet d'accord discuté lors d'une précédente réunion vendredi, ces hausses ciblées concerneraient notamment les catégories soignantes (infirmiers, aides-soignants) et médico-techniques (techniciens de laboratoire, manipulateurs radio). L'augmentation générale des salaires dans le secteur public pourrait entrer en vigueur "à compter du 1er juillet".

Pour certains syndicats, la hausse de six milliards proposée par le gouvernement n'est cependant pas suffisante. "Il faut que le gouvernement revoie complètement sa copie", a commenté une responsable syndicale auprès de l'AFP. Après le succès de la journée d'action du 16 juin, qui a réuni plusieurs dizaines de milliers de manifestants dans toute la France, plusieurs syndicats (CGT, FO, SUD, Unsa) et collectifs de soignants (Inter-Hôpitaux, Inter-Urgences) ont appelé à une nouvelle mobilisation le 30 juin. Ils entendent ainsi maintenir la pression sur le "Ségur de la santé", qui doit concrétiser d'ici mi-juillet le "plan massif" promis par Emmanuel Macron afin d'améliorer le quotidien des soignants et l'accueil des malades.