Manifestations à l'hôpital : "On ne prend pas le temps de prendre soin de nos patients"

Ce jeudi 15 octobre est une nouvelle journée d’action nationale dans les hôpitaux pour dénoncer le manque de moyens humains et réclamer des revalorisations salariales. Plusieurs rendez-vous sont annoncés en Savoie et en Haute-Savoie.

200 manifestant à Annecy ce matin

Les manifestants étaient plus de 200 ce jeudi matin devant les locaux du centre hospitalier Annecy Genevois. "On a été applaudis comme des héros, nos dirigeants nous traitent comme des zéros", peut-on lire sur les banderoles.

Grande fatigue, lassitude, manque de reconnaissance et aussi manque de moyens humains : c'est pour se faire entendre sur ces sujets qu'une partie du personnel du CHANGE a manifesté durant un peu plus d’une heure. Dans le cortège, il y avait par exemple Isabelle, infirmière dans l’une des unités du service d’urgence. "Même avec toute la bonne volonté du monde ça devient très compliqué aujourd'hui, on ne prend pas le temps de prendre soin de nos patients", explique l'infirmière qui déplore le manque de personnel et l'absence de recrutements.

On nous a mis sur un piedestal et aujourd'hui on retourne dans l'anonymat (...) je fais ce travail avec beaucoup plus de fatigue _Isabelle, infirmière à Annecy

Cette infirmière a touché la prime de 183 euros acordée aux soignants par le gouvernement, mais elle attend désormais la hausse de salaire prévue par le Ségur de la Santé.

"Le combat est le même depuis longtemps, ça n'a pas changé pendant le Covid", explique Isabelle, infirmière à Annecy Copier

A Annecy, un cortège sera aussi présent à 14h devant la délégation de l'Agence régionale de santé près de la préfecture. A Chambéry, un rassemblement est annoncé devant l'hôpital à 14h pour former une chaîne humaine avec usagers et personnels.