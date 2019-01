Hôpital public : l'AP-HM dévoile son plan de transformation et de modernisation

L’assistance publique-hôpitaux de Marseille a dévoilé mercredi son plan de modernisation et de transformation. Alors que son déficit se creuse, l'AP-HM doit trouver 300 millions d'euros et envisage de vendre 24 hectares de terrains dans le secteur sud.

Marseille, France

L’assistance publique-hôpitaux de Marseille dévoile son plan de transformation et de modernisation qui a tous les contours d'un plan de sauvetage puisque l'AP-HM doit trouver 300 millions d'euros. La direction de l'AP-HM a pour cela reçu la garantie de l'Etat et celle des collectivités locales. Parmi les pistes annoncées ce mercredi matin, la rationalisation et le regroupement des soins. Mais également la cession de terrains situés dans le secteur sud : l’hôpital Salvator et une partie sur l’hôpital Sainte-Marguerite. Cela représente 24 hectares de terrain cédés pour des opérations immobilières.

Alors que la dette de l'AP-HM dépasse le milliard d'euros, son déficit s'est à nouveau creusé en 2018.