Mobilisation pour l'hôpital public : "On risque d'avoir une vague de désertion des soignants"

Plusieurs manifestation pour défendre l'hôpital public, et notamment demander des ouvertures de lits et donc des postes, ont eu lieu un peu partout en France ce samedi. Les soignants alertent sur leurs conditions de travail.

Plusieurs milliers de personnes - 6.000 selon une source syndicale - ont défilé samedi près du ministère de la Santé, à Paris, pour réclamer l'arrêt des fermetures de lits dans les hôpitaux publics et de meilleurs conditions de travail pour les soignants. Les hausses de salaires du "Ségur de la santé" n'ont pas éteint les revendications. Tout au long de leur cortège entre les Invalides, l'hôpital Necker et le ministère, les manifestants ont repris le slogan: "On veut des lits, des postes, pour l'hôpital public".

Le syndicat Force Ouvrière, dont la section de l'hôpital Nord-Mayenne est à l'origine de cette manifestation, ont été rejoints par la CGT, SUD, plusieurs collectifs de soignants (Inter-Urgences, Inter-Hôpitaux, Santé en danger) et quelques partis politiques (LFI, EELV) étaient également présents, de même que des associations d'usagers de petits établissements comme Amilly (Loiret) ou Longjumeau (Essonne).

On risque d'avoir une vague de désertion des soignants

"On risque d'avoir une vague de désertion des soignants qui va encore s'aggraver", a alerté sur franceinfo ce samedi Isabelle Desguerre, la cheffe du service pédiatrie de l'hôpital Necker à Paris, et membre du collectif Inter-Hôpitaux qui appelait également à manifester ce samedi après-midi à Paris. "Nous sommes dans l'impasse, nous sommes des chefs de service qui essayons de gérer la misère", a déploré la médecin, qui explique que le Covid a été le "révélateur" du manque de moyens dans les hôpitaux publics.

Selon elle, "les propositions faites au Ségur n'ont rien réglé du tout, c'est-à-dire que les propositions ont été des propositions salariales et vraiment à minima. Et elles n'ont absolument pas abordé les sujets importants qui sont la réorganisation de l'hôpital public, la tarification à l'acte qui est un vrai problème."

J'ai cinq lits sur 25 de fermés faute de soignants, alors qu'on est en pleine épidémie infectieuse de bronchiolite et qu'on a des malades partout, dans tous les couloirs

Dans le service pédiatrie de l'hôpital Necker, décrit Isabelle Desguerre, "depuis plus de six mois, j'ai cinq lits sur 25 de fermés, ce qui fait 20%, faute de soignants, alors qu'on est en pleine épidémie infectieuse de bronchiolite et qu'on a des malades partout, dans tous les couloirs. Les urgences de pédiatrie débordent dans tous les hôpitaux et sur l'hôpital Necker, il y a 12% de lits qui sont fermés, faute de soignants. Donc, on a une situation qui est extrêmement compliquée, qui est épuisante pour les soignants".

"Le Covid a accéléré la dégradation des conditions de travail", confirme sur franceinfo le docteur Arnaud Chiche, anesthésiste et réanimateur, fondateur du collectif Santé en Danger. Mais "le Covid a bon dos car l'hôpital s'écroulait déjà", estime le médecin, qui juge l'exécutif "sourd" aux demandes de la profession.

Arnaud Chiche décrit "une situation dégradée de crise qui est devenue la norme" dans les établissements. "En ce moment un tiers des hôpitaux sont en plan blanc, qu'est-ce qui va se passer après ?", s'interroge-t-il. Le plan blanc est un dispositif de crise autorise le rappel de certains personnels et leur mobilisation.

Des problématiques locales

La Collectif de Mayenne, à l'origine de ce rassemblement, émet des réserves sur le projet de réorganisation des centres hospitaliers de Laval et Mayenne. Ce samedi, une délégation d'élus, syndicats et personnel des hôpitaux a été reçue au ministère de la Santé : "On a été écoutés", a salué Pascal Grandet président de l'association Audace 53, association des usagers de la Mayenne, mais "aujourd'hui, on n'a pas vraiment appris grand chose".

Environ 300 personnes, selon les syndicats, se sont aussi réunies ce samedi matin devant l'hôpital de Laval.

Plus de 150 personnes se sont rassemblées devant l'hôpital de Châtellerault, a constaté de son côté France Bleu Poitou. Eux protestent notamment contre la fermeture du service cardiologie de l'établissement, depuis ce vendredi, faut de médecins. Les patients seront désormais traités à Poitiers, une décision qui met la vie des usagers "en danger" selon les syndicats et infirmières présents. "Il faut se poser la question de l'attractivité dans les hôpitaux publics", estime Catherine Giraud, secrétaire de la CGT au CHU de Poitiers.

A Coutances, dans la Manche, près de cent personnes se sont retrouvées sur la place de la mairie, selon France Bleu Cotentin. Parmi eux, des personnels soignants, des syndicats et des usagers qui demandent plus de moyens pour l'hôpital et plus de reconnaissance envers les soignants. Ils alertent aussi sur un cas particulier : celui du centre hospitalier Avranches-Granville qui a dû restreindre le service des urgences faute de médecins.

Certains personnels des urgences du CHU de Montpellier ont aussi suivit le mouvement de grève pour dénoncer leurs conditions de travail et une surcharge de travail. Selon Laurent Brun, secrétaire du syndicat Force Ouvrière (FO) du CHU de Montpellier, les locaux "sont sous-dimensionnés et vétustes. Ils datent d'il y a 20 ans et n'ont pas été agrandis depuis." Il y a ainsi neuf salles de soin et trois lits de soins intensifs aux services des urgences du CHU de Montpellier.