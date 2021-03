Hôpitaux de Bourg-Saint-Andéol : une manif pour garder ses primes

Près de 150 agents des hôpitaux de Bourg-Saint-Andéol et Viviers ont manifesté ce lundi. Ils demandent le rétablissement de primes qui on été supprimées.

Selon le syndicat Force Ouvrière, la direction des hôpitaux de Bourg-Saint-Andéol et de Viviers a supprimé des primes. Le directeur aurait revu l'attribution de nombreuses primes dont la nouvelle bonification indiciaire (47 € par mois) qui normalement s'applique au personnel travaillant dans les services de longs séjours. La prime spécifique des infirmières qui se montent à 90 € par mois a elle aussi été supprimée.

Le syndicat s'inquiète pour l'attractivité de ces deux établissements alors qu'il est très difficile de recruter des infirmières et que d'autres structures alentours maintiennent ces primes.

Une nouvelle réunion de négociation doit se tenir jeudi.

Les hôpitaux de Viviers et de Bourg-Saint-Andéol comprennent deux EHPAD, un service de médecine et un service de soins de suite. Il y a 220 lits et 240 employés.