[VIDÉO] - Hôpitaux : les étudiants en étude de santé ont rejoint le mouvement

Tours, France

Les personnels de santé ont manifesté ce jeudi 14 novembre à Tours. Médecins, infirmières, aide-soignants, orthophonistes ont défilé à l'appel de plusieurs syndicats. Ils dénoncent les baisses de budget qui les empêchent d'exercer leurs métiers et de soigner les patients dans de bonnes conditions. Ils étaient environ 500 dont une centaine d'étudiants. Élèves en médecine ou en orthophonie, ils sont eux aussi touchés la crise de l'hôpital public.

Dans la manifestation, impossible de passer à côté des étudiants, notamment grâce à leur fanfare. En blouse blanche ou non, ils sont un peu plus d'une centaine à avoir donné de la voix pour dénoncer les baisses de budget de l'hôpital. Des réductions de moyens qu'ils voient bien pendant leurs stages. "J'ai travaillé cet été comme aide-soignant", raconte Clément, un étudiant en 3e année de médecine. "On leur dit qu'il n'y a pas d'embauche, mais ils sont déjà en sous-effectif. Il y a de plus en plus de patients mais avec de moins en moins de moyens", assure-t-il. Tous ont des expériences similaires. Arthur est externe et en 6e année. Ce qu'il voit surtout c'est la tension dans les équipes. "Je trouve que toutes les équipes ont l'air usées", affirme-t-il. Une usure délétère pour la qualité des soins, "pour la qualité de travail et pour nous, comme étudiants, pour la qualité d'apprentissage", termine Arthur. Ce qui l'a motivé à venir manifester, c'est de voir que tout le monde médical se mobilise, et pas uniquement les médecins.

Les patients aussi dans le cortège

Dans le cortège, il y a aussi des patientes comme Edith. Elle fait partie du collectif santé d'Indre-et-Loire, une association d'usagers des hôpitaux. Elle certifie voir le changement en onze ans. Elle est restée trois jours à l'hôpital après une opération pour un cancer du sein. Maintenant, selon elle, les médecins font des mammectomie en une journée, et les patientes rentrent chez elles le soir. Une situation qu'elle juge indigne et honteuse.