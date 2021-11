Horaires, salaires et congés : les solutions au menu de restaurateurs d'Évreux

C'est une grande première, la Petite Gabelle, restaurant dans le centre-ville d’Évreux, sera, cette année, fermée pour les congés de fin d'année. L'établissement, une douzaine de salariés, fermera le 24 décembre après le service du déjeuner et rependra le service le 3 janvier. Pour compenser la baisse de chiffres d'affaires, "on essaie de mettre en place des évènements le soir pour pourvoir se permettre de fermer pendant les fêtes" explique Maxime Bazin, le responsable du restaurant, ravi de pouvoir passer son premier Noël en famille avec sa fille née en janvier.

Les patrons ont décidé de nous laisser Noël et Nouvel An, c'est un plaisir - Bastien Rissel, serveur à la Petite gabelle

Les salariés sont ravis de cette fermeture, "on va pouvoir faire la fête avec les amis, c'est plus amusant" confie Bastien Rissel, qui, prévoyant peut-être des lendemains difficiles, a déjà prévu de jouer les prolongations avec une semaine de congés supplémentaires début janvier 2022.

De horaires adaptés et de meilleurs salaires

Au Bistro, Joachim de Castro, a, dès qu'il a repris le restaurant il y a trois ans, adapté les horaires de ses salariés : "On a essayé de faire que les employés soient bien, j'ai pris le choix de fermer le soir" explique le patron. Une organisation viable avec la Cité administrative juste à côté, "on arrive à faire cinquante à soixante couverts" dit Joachim de Castro.

Travailler midi et soir, c'est compliqué pour eux - Joachim de Castro, patron du Bistro

Adaptation également à la Petite Gabelle, "les horaires, les week-ends, les deux jours de repos" énumère Maxime Bazin. Bastien Rissel ne se plaint pas de son salaire, mais 'il faut bosser" confie-t-il et ses patrons ont su reconnaître la dizaine d'années d'expérience du jeune homme de 28 ans et sa fidélité, "à ce moment-là, on peut espérer gagner un peu plus avant le temps". Les salaires ont été augmenté de 10 à 15% à la Petite Gamelle. Au Bistro, Joachim a aussi revu les rémunérations de ses salariés à la hausse "pour pouvoir les garder", et les horaires d'ouverture, du lundi au samedi matin, permettent, aux salariés de faire des extras dans son restaurant ou l'extérieur, "ce n'est pas tous les patrons qui permettent ça" se réjouit Sophie, la serveuse. Le respect de sa qualité de vie, Sophie l'apprécie :

Bien rémunérer un personnel, ça fait rester dans l'établissement - Sophie, serveuse au Bistro

Des salariés en formation

La crise du coronavirus a ouvert des enveloppes pour la formation des salariés. Sophie, la serveuse, vient de faire un stage de barmaid et suivra une autre formation en œnologie à la fin du mois. "Si on fait des cocktails, ça nous permet de ramener une autre clientèle" confie Joachim de Castro. Sophie, elle, est enchantée de ces nouvelles cordes à son arc, "un vrai plus pour le CV, un vrai plus pour l'enrichissement personnel" et un meilleur service pour les clients du restaurant.