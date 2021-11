Hôtellerie-restauration : au lycée François Rabelais à Ifs, les élèves restent motivés par le métier

Tenter de redonner de l'attractivité au secteur de l'hôtellerie-restauration : c'est l'objectif des négociations salariales qui s'ouvrent jeudi 18 novembre, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Selon la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), l’hôtellerie-restauration a perdu 237 000 salariés entre 2020 et 2021.

Un secteur fortement touché par la crise sanitaire, mais qui continue à attirer les jeunes en formation au lycée François Rabelais à Ifs (Calvados), qui forme aux métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Louis, en BTS hôtellerie-restauration et spécialisé en cuisine, a toujours voulu travailler dans ce domaine : "C'est un métier de passion, de travailler en cuisine, il y a une grande part de création, d'inventivité, et ça fait plaisir aux clients, c'est génial."

Sur le plan de travail dans l'une des cuisines du lycée François Rabelais à Ifs (Calvados), des élèves préparent des légumes. © Radio France - Marie Martirossian

Des métiers qui sont souvent fatigants, avec des horaires compliqués et des emplois du temps chargés. "On ne va pas se mentir, ce sont des conditions difficiles", constate Ilona, en deuxième année de BTS, "j'ai prévu de faire une formation en plus après mon BTS pour me spécialiser encore plus, et avoir plusieurs cordes à mon arc car comme c'est un métier fatigant, je ne sais pas pour combien de temps je l'exercerai !"

"Une meilleure considération des salariés est nécessaire"

Mais les étudiants ne se découragent pas pour autant. Pour Léo, en spécialité hébergement, l'hôtellerie-restauration a beaucoup changé ces dernières années : "Il y a beaucoup d'idées reçues sur ce secteur, les horaires, la semaine à 60 heures, tout ça ça n'existe plus, maintenant c'est quand même plus encadré qu'avant." Le jeune homme souhaite se spécialiser en sommellerie après son BTS et estime que "l'hôtellerie-restauration doit évoluer, changer pour attirer plus de salariés aujourd'hui."

Un changement qui doit passer par une augmentation des salaires, mais pas seulement, estime Laurent Huet, professeur de cuisine au lycée François Rabelais : "Je pense qu'il faut qu'il y ait plus de considération, de reconnaissance du travail fourni par les salariés de cette branche... C'est quelque chose que nous ne faisons pas encore assez dans notre métier."

Les élèves seront sur le marché du travail en mai 2022 et ont hâte de se lancer dans leur vie professionnelle.