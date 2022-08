Hôtellerie-restauration : face à la pénurie, les établissements belfortains obligés de s'adapter cet été

Sur la carte du restaurant Les Quais, à Belfort, les pizzas ont disparu. "On voulait recruter deux personnes. Mais en deux mois, aucune candidature", constate Franck Kieffer, le gérant. Pour continuer à faire tourner son établissement il a dû revoir toute son organisation. "J'ai arrêté le poste à pizza et je me suis remis à aider en cuisine. Ca rend difficile le quotidien, et surtout ça pose des questions sur l'avenir du secteur et de nos métiers", estime-t-il.

Même son de cloche dans la plupart des établissements : "Certains font le choix de fermer du lundi au mercredi pour ouvrir seulement en fin de semaine, d'autres ne font plus qu'un service sur deux, j'en connais aussi qui n'acceptent plus les grandes tables", détaille Sébastien Goudey, le président départemental de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière (UMIH). Face à la pénurie de saisonniers cet été, ce traiteur est lui-même parti en vacances.

Une revalorisation des salaires qui n'a pas permis de recruter

En janvier dernier, les salaires des employés de l'hôtellerie-restauration ont augmenté de 16% en moyenne. La grille était gelée depuis 2018. Mais selon le représentant de l'UMIH, pour trouver du personnel, il faut continuer à plancher. "On sent bien que ce sont des métiers dont les demandeurs d'emplois se désintéressent aujourd'hui. Nous avons déjà commencé à travailler sur les salaires, mais il va falloir continuer et se réajuster à la hausse du SMIC. D'autres dispositifs sont aussi en cours de réflexion, comme le 13e mois", précise-t-il.

Si cet été le manque de bras se fait ressentir sur les terrasses des cafés et des restaurants, c'est aussi la rentrée qui inquiète : des centaines d'apprentis manquent encore à l'appel.