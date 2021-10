Hôtellerie-restauration : le syndicat patronal Umih propose d'augmenter les salaires de 6 à 9% dans le secteur

Les cafés et restaurants ont de plus en plus de mal à recruter.

Pour faire face à la pénurie de salariés dans l'hôtellerie et la restauration, l'Umih, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, principal syndicat patronal du secteur, va proposer aux syndicats de salariés d'augmenter les salaires de 6 à 9 % dans le secteur. En un an, entre février 2020 et février 2021, le secteur des hôtels, cafés et restaurants a perdu 237.000 salariés.

"Un accord historique" en vue

Dans le journal Le Parisien ce mardi, Thierry Grégoire, président de la branche saisonniers de l'Umih, a dévoilé les propositions que le patronat compte faire aux syndicats de salariés pour attirer à nouveau les collaborateurs. "Si nous n'arrivons pas à recruter, c'est notamment parce que nous avons une grille salariale obsolète", reconnaît-il. Le gouvernement a récemment demandé au secteur de revaloriser les salaires, notamment ceux situés en-dessous du Smic, dans la branche.

Le syndicat va donc proposer "d'augmenter les salaires entre 6 et 8,5%, voire 9%," affirme-t-il. "Ça serait un accord historique", prévient le représentant. "Si on veut mettre fin à la pénurie, il faut rémunérer les salariés à la hauteur du travail fourni", reconnaît le représentant de l'Umih.

Vers un treizième mois et un intéressement des salariés ?

Thierry Grégoire évoque aussi d'autres améliorations des conditions de travail : "Nous sommes prêts aussi à discuter d'un treizième mois, et dans un second temps, en mars 2022, à négocier la mise en place d'un intéressement ou d'une participation", dévoile le représentant. "Il faut accepter de partager la valeur sous forme d'un dividende salarial", poursuit-il. Le gouvernement avait aussi demandé au secteur de travailler sur les conditions de travail des salariés.

L'Umih opposé à des salaires relevés les dimanches, mais ouvert à un week-end de repos par mois

En revanche, Thierry Grégoire se dit opposé à payer les salariés davantage le dimanche : "Nous sommes opposés à toute négociation sur le sujet", martèle-t-il. "Cela déséquilibrerait nôtre modèle économique. Travailler quand nos clients sont en vacances ou en repos est inhérent à notre secteur d'activité". Il se dit néanmoins "pas opposé", à "accorder un week-end off toutes les trois ou quatre semaines".

Thierry Grégoire demande aussi à l'Etat de mettre fin aux exonérations de charges sur les bas salaires. "Depuis 20 ans, cela a eu pour effet de créer une trappe à bas salaires, en récompensant les entreprises qui payent au smic", estime-t-il.