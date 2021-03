La direction d'Air France prévoit la fermeture de plusieurs bases celles de Nice, Marseille et Toulouse. Elle pourrait intervenir d'ici la fin 2021 ou le début de l'année 2022.

Hôtesses de l'air et stewards inquiets de la possible fermeture de la base Air France de Nice

La direction d'Air France prévoit la suppression de plusieurs bases celles de Nice, Marseille et Toulouse. Elle pourrait intervenir d'ici la fin 2021 ou le début de l'année 2022. Le destin de 329 membres des personnels navigants commerciaux est en suspens. À Nice cela représente 80 hôtesses de l'air et stewards et plusieurs pilotes selon Stéphane Pasqualini le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial sur la base de Marseille.

En 2012, lors de sa création le personnel naviguant des avions s'installent sur la Côte d'Azur. Tous ont été recrutés à Paris pour s'installer en province. Air France économise des frais d’hôtel quand il n’y a plus de vol et de déplacement et peut ainsi concurrencer les compagnies low-cost.

La base régionale de Nice a seulement 9 ans mais en 9 ans les salariés ont construit des familles. La direction d'Air France indique qu'il y aura des négociations avec les syndicats. Air France indique à l'AFP que les salariés pourraient se voir proposer des mobilités au sein de l'entreprise.

Les élus du territoire sont mobilisés

Eric Ciotti le député des Alpes-Maritimes a adressé un courrier au Ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

Le Président de Ma Région Sud, Renaud Muselier a écrit à la direction d'Air France pour lui faire part de sa désapprobation. Selon lui notre région n'est pas logée à la même enseigne que les autres par la compagnie aérienne. Christian Estrosi, le Maire de Nice a co-signé ce courrier.