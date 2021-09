Hydrogen Refueling Solutions (HRS), nouvelle brique industrielle sur la zone du Saut du Moine à Champagnier

La zone d'activité du "Saut du Moine", aménagée sur l'ancien site Poliméri à Champagnier, au sud de la métropole de Grenoble, est décidemment un endroit couru en cette fin 2021. Alors que la société Aledia y a lancé la semaine dernière sa "Display Valley" à grand renfort de ministres, HRS - Hydrogen refueling solutions - qui avait annoncé en juin vouloir s'installer également ici, confirme que Champagnier accueillera d'ici 2023 son nouveau site de production et de recherche, et annonce une pose de première pierre le 25 novembre prochain.

Une entrée en bourse remarquée

Basée à quelques kilomètres de là, à Champ-sur-Drac, la société HRS, ex-TSM, conçoit et fabrique des stations de ravitaillement en hydrogène. Elle a changé de dimension depuis son introduction en bourse qui lui a permis de lever 85 millions d'euros en février 2021. Une performance qualifiée "d'historique" puisque jamais la plateforme de transactions Euronext Growth Paris n'avait enregistré une telle entrée depuis sa création en 2005. Les perspectives de croissance d'HRS s'appuient évidemment sur le plan hydrogène lancé il y a un an par le gouvernement.

Des capacités de production accrues

Le futur site de Champagnier "d'une surface totale de 14.300 mètres carrés, souligne le communiqué de la société, sera le plus grand d'Europe", avec une capacité de production de "180 stations par an, soit le triple de la production actuelle". Outre les ateliers le site possèdera 4.300 mètres carrés de bureaux et "sera associé à une zone de test". Il représente plus de 15 millions d’euros d’investissement. Son installation à Champagnier est appuyée, aidée, par Grenoble-Alpes-Métropole et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le nouvel ensemble "qui sera opérationnel fin 2022/début 2023, permettra de créer plus de 150 emplois directs et indirects d’ici à 2025" selon HRS, qui comptait 34 salariés fin 2020.

à lire aussi Le spécialiste de l'hydrogène McPhy renforce son implantation à Grenoble