HSBC recrute 35 personnes à Fussy, près de Bourges

La banque britannique a racheté en 2014 le site administratif de la banque Hervet et y a implanté un centre de relation client qui emploie aujourd'hui une centaine de personnes. Il atteindra sa vitesse de croisière avec cette trentaine d'emplois supplémentaires.

Un recrutement extrêmement ouvert puisque aucune expérience bancaire n'est nécessaire : les personnes embauchées bénéficieront d'une formation de cinq semaines pour devenir téléconseillers. Idéalement, un niveau bac + 2 est souhaité, mais ce n'est pas le critère qui prévaudra affirme Fatiha Haddadi, responsable du centre de relation client HSBC de Fussy : "On a besoin de monde pour développer de nouvelles activités et on n'est pas arrêté sur un type de profil..." Un téléconseiller est capable de donner une réponse immédiate pour 70 % des appels. La moyenne d'âge est de 32 ans. Marie-Pierre a travaillé 20 ans dans l'hôtellerie à Paris : cette quarantenaire souriante ne s'attendait pas à trouver de telles conditions de travail quand elle a été embauchée il y a un an à Fussy. Elle affirme ne subir aucune pression et se dit même très satisfaite de son salaire.

Le site HSBC de Fussy propose une salle de sport à ses collaborateurs. © Radio France - Michel Benoit

Il est vrai que Marie-Pierre maitrise parfaitement l'anglais, une force pour se vendre, dans une banque anglaise ! HSBC explique privilégier la qualité de la réponse plutôt que le nombre d'appels traités. "On ne chronomètre pas les appels" affirme Fatiha Haddadi. "Nous sommes des conseillers avant tout, pour apporter de la valeur ajoutée à nos clients".

Le site HSBC de Fussy, près de Bourges, est très verdoyant. © Radio France - Michel Benoit

La durée moyenne d'un appel est tout de même évaluée : 7 à 8 minutes. Si vous êtes intéressé par ces emplois, un mail : fatiha.haddadi@hsbc.fr