Huawei en pleine consultation pour l'implantation d'une usine en Alsace

Huawei en pleine prospection en Alsace. La multinationale chinoise, spécialisée dans les télécoms, tâte le terrain pour l'implantation de sa toute première usine en-dehors de Chine. Un investissement de 200 millions euros avec la création de quelque 500 emplois à moyen terme. Le site sera opérationnel en 2023 et produira des composants électroniques destinés aux réseaux 2, 3, 4 et 5G

L'Eurométropole de Strasbourg pose ses conditions

Deux représentants de Huawei, la présidente de l'Eurométropole, la maire de Strasbourg et le maire d'Illkirch se sont assis à la même table ce lundi 12 octobre pour préciser les attentes de chacun. "Nous avons eu des garanties sur la stabilité des emplois et nous serons extrêmement exigeants sur l'emprunte environnementale de l'usine", déclare Pia Imbs à l'issu de la réunion.

La présidente de l'Eurométropôle demande également que les voies ferrées soient privilégiées dans l'expédition des produits et que la construction de l'usine en elle-même respecte un "cahier des charges environnementales, avec des matériaux biosourcés."

Un échange qualifié "de positif" qui n'a été pour le moment que consultatif. Trois sites sont encore en lice : deux à Illkirch-Graffenstaden, un au parc d’innovation et un autre sur l’ancien site Puma. La plateforme départementale d’activités de Brumath est également prisée par Huawei. "Nous avons appris que le site d'Erstein n'est plus forcément en lice", précise la présidente de l'Eurométropole.

De son côté, le géant chinois s'oriente vers l'Alsace pour sa situation géographique centrale au sein de l'Europe et sa main d'oeuvre qualifiée. Deux critères que Illkirch réunit selon le maire de la ville, Thomas Philipps : "On a le site idéal, on a des ingénieurs qui sont formés juste à côté et une capacité de déserte en transport en commun."

Dilemme sur la 5G

Au cœur de la production de cette future usine Huawei : des composants électroniques pour les réseaux 2, 3, 4, et 5G. Cette dernière fréquence génère beaucoup de débats. La ville de Strasbourg et son Eurométropole avaient demandé un moratoire au gouvernement sur son déploiement.

à lire aussi La 5G en test à Marseille

Une position politique qui met la collectivité en difficulté face à l'arrivée du géant chinois et ses 500 emplois. "Le site de Huawei est d'abord un site de production, nos élus et nos concitoyens ont envie de débattre sur la technologie même de la 5G", balaye Pia Imbs, qui ajoute : "la moindre des choses, c'est de recevoir un interlocuteur qui a envie de s'implanter sur notre territoire."

Autre crainte vis-à-vis de la multinationale : la protection des données personnelles. "Ils nous ont rassuré sur la cybersécurité, ils se font auditer par des sociétés françaises comme Thales, donc on a eu vraiment eu des gages sur leur technologie", précise Thomas Philipps.

Rien n'est encore définitif sur l'implantation de la multinationale chinoise en Alsace, d'autres discussions sont à venir annonce la présidente de l'Eurométropole.