Pénurie d'huile de tournesol : des agriculteurs augmentent leur production en Occitanie

La bouteille d'huile de tournesol a pris plus d'un euro parfois, en fonction des magasins. Comme la hausse des prix du carburant, c'est une conséquence directe de la guerre en Ukraine, premier producteur mondial d'huile de tournesol.

Pour profiter de la hausse du marché, les agriculteurs se mettent à cette culture, ou augmente leur surface. Médéric Cardeillac, à Montréal (Gers) a fait ce choix, en passant de 17 à 90 hectares de tournesols cette année. Le tournesol, ce n'est pas nouveau pour lui : "Historiquement, c'est une culture importante sur notre exploitation. Ça fait quelques années que nous avons diminué les surfaces mais cette année on réaugmente parce que le prix est intéressant. En marge brut, on tourne aux alentours de 1.000 euros l'hectare."

Les charges aussi sont au plus haut

Il y a une dizaine d'année, il vendait ses tournesols à 240 euros la tonne, et en un an, elle a presque doublé, "aujourd'hui elle avoisine les 800 euros". Mais il n'y a pas que l'huile de tournesol qui a augmenté, l'essence et les charges aussi, alors tout n'est pas rose pour cet agriculteur, "l'azote s'achetait 200 euros tonnes l'année dernière, elle est à 1.000 euros tonnes aujourd'hui".

Après la récolte, en septembre, les tournesols seront envoyés à la coopérative Val de Gascogne pour être transformée en huile et rejoindre les rayons. Même si cette année, la France pourrait augmenter sa surface de tournesol de 100.000 hectares, ce ne serait pas assez pour être totalement auto-suffisant selon le président de la Chambre d'agriculture du Tarn, et vice-président de la Chambre régionale d'Occitanie, Jean-Claude Huc. Il met d'ailleurs en garde les agriculteurs, les cours sont hauts aujourd'hui, mais ils peuvent aussi baisser, il ne faudrait pas convertir toute son exploitation en tournesol.