Huit abattoirs de Bourgogne-Franche-Comté dont deux en Côte-d'Or vont bénéficier des fonds de France Relance

La préfecture de la Côte-d'Or et de la région Bourgogne-Franche-Comté annonce ce mardi que huit abattoirs régionaux vont bénéficier de fonds dans le cadre du plan France Relance. Ils vont se partager près de 3 millions d'euros destinés à moderniser leurs outils de production.

Le plan de relance prévoit ainsi de consacrer 130 millions d’euros au niveau national pour accompagner ces entreprises d’abattage-découpe, avec pour objectifs de renforcer leur compétitivité, d’être exemplaire en matière d’hygiène alimentaire et de protection animale, de renforcer la sécurité des salariés, et de se développer à l’export. Une première vague de sélection, concernant les projets déposés avant le 17 février 2021, a conduit à retenir les huit dossiers déposés, pour un montant d’aide de près de 3 millions d’euros, et de plus de 7 millions d’euros d’investissements.

Ces huit abattoirs couvrent les départements de la Côte d’Or, du Doubs, de la Haute-Saône, de Saône-et-Loire, et de l’Yonne.

Sept de ces projets concernent des abattoirs en place, certains étant des abattoirs de faible tonnage (autour de 1000 tonnes par an). Un projet porte sur un nouvel abattoir mobile, « Le Boeuf Ethique », qui s’inscrit dans le cadre de l’expérimentation mise en place à la suite de la loi EGAlim de 2018. Ce projet innovant est une première en France, et sera suivi avec intérêt par les services de l’Etat.

A quoi vont servir ces fonds ?

Les crédits de France relance permettront, pour tous les abattoirs lauréats, un accompagnement sur un volet d’amélioration de la protection animale, au travers de la formation du personnel, de la mise en place de matériel de vidéo-surveillance, de box pour les animaux, de brumisateurs dans les aires d’attente, etc.

Ces crédits doivent permettre ainsi de conforter l’emploi de près 400 salariés et de préserver un maillage territorial, important pour limiter les transports d’animaux. D’autres structures d’abattage se sont manifestées depuis mi-février pour bénéficier également d’un accompagnement financier. Aussi, une deuxième vague de sélection est prévue d’ici l’été 2021.

Plan France Relance : Première vague de sélection à l'appel à projets "abattoirs" en Bourgogne-Franche-Comté - Préfecture de la Côte-d'Or

La liste des projets de modernisation d’abattoirs retenus :

Le Boeuf Ethique (21)

Sté Abattage Chatillonnais (Chatillon/Seine 21)

Sté Bisontine d'Abattage (Besançon 25)

Coop d'abattage du Haut Doubs (Pontarlier 25)

Sté Abattage des Vosges (Luxeuil-les-Bains 70)

Abattoir de la Motte (Pusey 70)

Charollais Viandes (Paray le Monial 71)

SICAREV (Migennes 89)