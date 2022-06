"Huit ans de couches pour gagner un Smic" : les agents de la petite enfance manifestent à Orléans

Ce vendredi, des salariés et travailleurs de la petite enfance ont protesté devant la mairie d'Orléans pour dénoncer leur précarité. Les agents de crèches et assistantes maternelles réclament le maintien de leur formation, des embauches rapides, et une revalorisation des salaires.

À l'appel de la CGT puis rejoints par la CFDT, les travailleurs de la petite enfance étaient rassemblés ce vendredi matin devant la Mairie d'Orléans. Nourrices, agents de crèche et assistantes maternelles ont dénoncé leurs conditions de travail avant d'être reçus en mairie aux alentours de 11h20. Un tramway a été immobilisé une dizaine de minutes pendant les discours des délégués syndicaux.

En terme de revendications, la CFDT réclame :

Le recrutement par voix statutaires , concours et examens

, concours et examens La stagiairisation des CDD et apprentis

La titularisation sans recours aux contractuels.

Agent de crèche et déléguée CGT, Fabienne pointe du doigt le sous-effectif et des salaires qui n'évoluent pas. "Nous restons au smic pendant huit ans. À cause de cela, il y a moins de personnes, et nos RTT et congés deviennent problématiques. Tout ça se ressent dans notre quotidien."

En plus de la manifestation, un mouvement de grève s'est tenu dans les crèches d'Orléans ce vendredi 17 juin. La mobilisation s'est étendue à la cantine et à l'accueil des périscolaires.