Huit artisanes ouvrent une boutique dans le garage du presbytère de Chambon-sur-Voueize

Huit femmes aux doigts de fée viennent de s'installer dans le garage et le jardin du presbytère de Chambon-sur-Voueize, en Creuse. Ces huit artisanes lancent dimanche 21 juin une boutique éphémère dans ce lieu insolite, avec le soutien de l'association diocésaine de la paroisse Saint-Marien. L'espace a été rebaptisé "Mains d'artistes".

Tout l'été et jusque septembre, vous y trouverez des vitraux, des tisanes, des tissus, des verres, des poteries ou encore des coussins. Tout est fabriqué en Creuse ; c'est donc une belle vitrine pour l'artisanat local. Jusqu'à présent, les huit créatrices vendaient leurs réalisations dans des boutiques et sur des marchés du département.

Une aventure de femmes

L'idée de créer leur propre magasin est avant tout une belle histoire de femmes pour Marie-Isabelle Lécot, couturière à Viersat : "C'est vraiment une aventure de femmes qui s'affirment et créent leur micro-entreprise. On était très heureuses de mener ce projet à bien et le porter du début jusqu'à la fin. C'est important de faire vivre la région et le territoire où l'on vit."

La boutique a pris ses quartiers dans le garage du presbytère. - Marie-Isabelle Lécot

Le projet est né l'automne dernier. Entre-temps, l'épidémie de coronavirus est passée par là, mais ça ne les a pas découragées : "On a eu très peur, mais on a attendu, raconte Marie-Isabelle Lécot. Dès l'annonce du déconfinement on s'est dit : "On y va ! La vie est là, il faut continuer, il faut avancer. On a donc un peu cravaché pour ouvrir dans les temps (rires)."

Ca se situe dans le presbytère, c'est une ancienne prison, c'est vraiment un lieu à découvrir !

Une boutique ouverte tout l'été

Françoise Etienne, la céramiste, est persuadée que les clients seront au rendez-vous. Plusieurs passants ont déjà demandé à visiter la petite boutique, avant même son ouverture : "Ils sont curieux, parce que quand j'ai installé mes pièces, plusieurs personnes ont pris des renseignements et sont entrées faire une petite pré-visite. Ce qui est drôle, c'est que ça se situe dans le presbytère, c'est une ancienne prison, c'est vraiment un lieu à découvrir !"

Les huit créatrices comptent aussi bien sur les habitants que sur les touristes. Les thermes d'Evaux-les bains-ne sont pas loin ; elles espèrent que les curistes repartiront tous avec un souvenir de l'artisanat creusois.