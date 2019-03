Huit associations amiénoises d'insertion par le travail se regroupent pour mieux se faire connaître

Amiens, France

Le club IAE (pour Insertion par l'activité économique) vient tout juste de voir le jour. Il regroupe huit associations amiénoises : Apremis, les Astelles, L'îlot, Cap Intérim France, Ozange, Somme Emploi Services, Somme Nature Services et Amiens Avenir Jeunes. Elles emploient toutes des demandeurs d'emploi en voie d'insertion et leurs confient des missions ou les font travailler des chantiers (espaces verts, menuiserie, administration, ménage, bâtiment, réparation automobile, services à la personne...).

Donner de la visibilité à l'insertion par le travail

L'idée de ce regroupement est de mieux faire connaître le travail de ces associations pour tenter de décrocher de nouveaux contrats avec les collectivités territoriale ou avec des entreprises classiques. Des clients potentiels qui n'ont pas forcément le réflexe de faire appel aux entreprises d'insertion.

Le but est aussi de faire tomber quelques clichés sur l'insertion par l'activité économique pour Aïcha Benzerfa, la directrice du pôle insertion de l'association Apremis : "Le secteur de l'insertion est peu connu. Et il peut être mal perçu. Certaines personnes pensent que nos salariés ne sont pas qualifiés, n'ont pas d'expérience ou sont inemployables. Si à cela vous joutez des difficultés sociales comme le logement ou le surendettement, ça peut faire peur. _Mais nos associations sont là pour accompagner et avancer avec les demandeurs d'emploi pour les insérer_."

