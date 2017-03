Huit entreprises périgourdines à la conquête du marché japonais

Mardi soir, une délégation périgourdine composée de membres du Conseil départemental de la Dordogne et d'entreprises du département, s'envolera pour le Japon. Les entrepreneurs ont prévu de rencontrer des clients japonais.

Un petit groupe d'entrepreneurs périgourdins s'envole ce mardi soir avec le Conseil départemental de la Dordogne, direction le Japon. Alors que son président, Germinal Peiro, ira signer une convention sur l'exposition de Lascaux III, les chefs d'entreprises en profiteront pour rencontrer des clients.

Les entreprises périgourdines à prendre le départ travaillent dans des domaines plus ou moins variés : on retrouvera notamment parmi elles, Inovfruit producteur de châtaignes et de marrons à Mussidan, Tendances Editions, les foies gras Espinet et Delmond, Terres de Sud, les noix du Périgord Cerno et les chocolatiers Joseph de Périgueux et Bovetti de Terrasson.

Les Japonais et les chocolats Bovetti

Dans l'équipe Bovetti, c'est Marie-Estelle, l'épouse du chocolatier et directrice commerciale, qui s'y colle. "J'ai décidé que c'est moi qui devait y aller dans l'entreprise", plaisante-elle. Et elle part les poches bien remplies : des tablettes de chocolat aux épices, aux fruits, au caramel ou encore aux fleurs, de la pâte à tartiner et puis surtout de petits carrés de chocolat "avec des cœurs."

Les Japonais aiment bien les petits produits, avec des cœurs et du rose — Marie-Estelle Bovetti, directrice commerciale de la chocolaterie

Les chocolats apéritif, inventés par la marque Bovetti, sont très appréciés des Japonais. © Radio France - Morgane Schertzinger - France Bleu Périgord

La passion de l'export

Les chocolats Bovetti s'exportent au Japon depuis quelques années déjà. "C'est la troisième fois que j'irai", confie Marie-Estelle Bovetti, l'épouse du chocolatier Valter Bovetti et directrice commerciale de l'entreprise. "Là je pourrai rencontrer mes clients et notamment les deux distributeurs avec qui on travaille là-bas."

Outre le Japon, l'entreprise périgourdine Bovetti exporte "avec passion" aux Etats-Unis, au Canada, dans toute l'Europe (Portugal, Italie, Espagne, Allemagne, Suisse, Pays-Bas...). Mais le marché japonais ne représente pas un gros marché, "c'est très ciblé, ils n'importent pas une grosse gamme, ils sélectionnent les sortes de chocolat, c'est très pointu et minimaliste, y'a pas de gros volumes."

La délégation périgourdine s'envolera mardi soir du Sud-Ouest pour trois jours au Japon.