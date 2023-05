Huit sites dont Amazon visés par une plainte de l’UFC Que Choisir pour promotions trompeuses

Attention aux fausses bonnes affaires. L'UFC Que Choisir a annoncé ce mardi avoir déposé plainte contre huit sites de commerce en ligne pour pratiques commerciales trompeuses. Parmi les enseignes visées : Amazon, ASOS, Cdiscount, E.Leclerc, La Redoute, Rue du Commerce, Veepee, et Zalando. Elle les accuse d'avoir dupé les consommateurs en leurs faisant miroiter des promotions très alléchantes, à travers ce qu’ils appellent désormais des "prix de comparaison".

Depuis un an, la directive "Omnibus" impose que l’affichage d’une réduction de prix se fasse sur la base du prix le plus bas pratiqué par le vendeur dans le mois précédent l’entrée en vigueur de la promotion. L'association de consommateurs a passé au peigne fin 6.586 annonces portant un prix barré, publiées sur les principaux sites de commerce en ligne. Seulement 3,4% d’entre elles correspondent à de véritables promotions.

Plus de neuf prix barrés sur dix sont des promotions trompeuses

En effet, certains sites n’ont pas tardé à inventer de nouvelles stratégies pour contourner la réglementation : dans la quasi-totalité des annonces analysées (96,6 %), ils affichent des promotions reposant non pas sur des réductions de prix sur les 30 derniers jours, mais sur le concept de prix dit de "comparaison". Ils choisissent ainsi librement un prix de référence avec lequel comparer leur produit, de manière à présenter leur offre comme une affaire à ne pas manquer. "Les allégations recensées : "Prix de vente conseillé", "À l’origine", "Ancien prix", "Prix moyen sur la marketplace", "Prix moyen sur les sites concurrents", "Prix renseigné par le vendeur" etc. sont aussi multiples qu’inintelligibles", remarque l'UFC Que Choisir.

Selon l'association, les sites de commerces en ligne visés mettent aussi tout en œuvre pour reproduire le format visuel d’une promotion pour continuer d'entretenir la confusion des consommateurs. "On constate qu’il est très difficile de faire la différence entre une annonce de réduction de prix conforme à la réglementation, et une annonce qui ne l’est pas. Non seulement les premières sont mélangées aux secondes, mais elles adoptent toutes exactement la même présentation, que ce soit en termes de contenu ou de format (taille, couleur, police, etc.). Quelle que soit la nature du prix de référence, celui-ci est toujours affiché à côté du prix effectif, le plus souvent barré et accompagné d’une mention en tout petits caractères", analyse l'UFC Que Choisir qui juge que "cette similarité des annonces induit les consommateurs en erreur, en les amenant à considérer ces prix barrés comme des réductions de prix conformément à la réglementation, et non comme une simple comparaison". Il s'agit donc bien selon l'association d'une pratique commerciale trompeuse.

La Commission européenne saisie

L'UFC Que Choisir dénonce aussi la méthode de calcul de ces réductions qui n'est pas encadrée par la loi. "Quand bien même l’internaute tenterait de comprendre ce qui se cache derrière ce prix affiché, sa définition est souvent enfouie dans les conditions générales de vente ou tout simplement inexistante. Lorsque celle-ci est disponible, elle est fréquemment basée sur des données exclusivement détenues par le commerçant, ce qui empêche les consommateurs de s’assurer de la réalité des prix de comparaison affichés", assure l'association qui révèle que pour les véritables promotions conformes à la réglementation, la réduction moyenne est de 6%.

Outre ces plaintes déposées contre les huit enseignes auprès du procureur de la république de Paris. L’association a également saisi la Commission européenne pour l’alerter sur les dérives des professionnels, et lui demander d’agir afin d’interdire "strictement tout autre système de prix de référence que celui prévu par la directive "Omnibus"".