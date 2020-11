Huîtres contre munster, une belle histoire de solidarité alsaco-bretonne pour Noël

La solidarité fonctionne toujours entre Muhlbach-sur-Munster et sa commune jumelée de Kermaria-Sulard en Bretagne. Pour les fêtes de fin d'année, les Bretons commandent des munsters, et les Alsaciens commandent des huîtres pour soutenir les producteurs locaux.

Agir à son niveau, pour soutenir les producteurs locaux, c'est possible, et c'est ce que nous montre une initiative alsaco-bretonne pour les fêtes de fin d'année. Pour soutenir leurs producteurs locaux, les communes de Muhlbach-sur-Munster en Alsace et de Kermaria-Sulard en Bretagne lancent un système de commandes croisées. Les Bretons peuvent commander des fromages haut-rhinois, et les Alsaciens, eux, réservent des bourriches d'huîtres.

850 fromages commandés

Une opération qui rencontre un beau succès. Ainsi, la ferme Meyer-Huntzinger livrera 430 munsters et 420 Saint-Grégoire dans les Côtes-d'Armor. De son côté, la mairie de Muhlbach-sur-Munster prend des commandes d'huîtres jusqu'au 10 décembre. Une centaine de bourriches ont déjà été réservées, des huîtres numéro 3, à 29 euros pour une bourriche de 50.

Au printemps dernier, lors du premier confinement, plus d'un millier de munsters et autres fromages avaient déjà été commandés. Pour soutenir Mathieu Huntzinger, qui exploite une vingtaine de vaches de race vosgienne et brune des Alpes. Sans débouchés pour ses fromages, son unique production, cet agriculteur de montagne âgé de 30 ans ne voyait pas comment s’en sortir.