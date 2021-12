Quatre étudiants Castelroussins doivent trouver 2800 euros pour participer à un rallye-raid

Quatre jeunes étudiants en GEA (Gestion des entreprises et des administrations) de Châteauroux ont un besoin urgent de fonds pour partir dans un peu plus de six mois à l'été 2022, sillonner les routes de l'Europe de l'Est à bord d'une 205.

Pour être officiellement inscrit à l'Europe Raid 2021 ces quatre étudiants très motivés ont besoin de 2 800 euros à récolter avant le 1er Janvier 2022 ! Le but de ce raid humanitaire est de venir en aide aux enfants défavorisés de l'Europe de l'Est.

"Nous avons une grande chance de s'associer avec la croix rouge donc ça renforce notre crédibilité." Maxence Boussuge chef de projet

Mais alors pourquoi il ne reste plus que trente jours pour recueillir une telle somme ? : "Il nous a fallu un bon pour approfondir et bien préparer ce projet. Ensuite, nous avons eu un problème administratif pendant tout le mois d'Octobre. Nous ne pouvions pas créer d'association. Tout est rentré dans l'ordre le sept novembre dernier. Nous sommes dans l'urgence donc nous faisons jouer toutes nos relations pour trouver au plus vitre des sponsors. Dans le projet social et humanitaire que nous présentons à nos futurs partenaires, nous avons une très grande chance de s'associer avec la croix rouge donc ça renforce encore plus notre crédibilité." précise Maxence Boussuge, chef de projet.

Les quatre étudiants doivent recueillir des fonds puis se procurer une 205

Et pour parcourir les 9000 kilomètres à travers 20 pays d'Europe de l'Est pour fournir 70 kg de fourniture scolaire, il faut un véhicule mais ce n'est pas une 4L qui est recherchée : "Je dis souvent que c'est comme le 4L Trophy mais pas en 4L mais en 205 et nous ne partons pas en direction du désert. Alors nous n'avons pas encore trouvé la 205 mais c'est normal. Notre objectif premier c'est de récolter 2800 euros pour nous inscrire puis après se mettre en recherche d'une 205 et non l'inverse. Si nous avons la 205 mais nous n'avons pas de fonds cela sert à rien." note Maxence Boussuge. Alors cette 205 en question, elle doit avoir mois de 150 000 kilomètres au compteur, avoir la capacité de transporter trois personnes, de préférence diesel même si l'essence est accepté et enfin cinq portes si possible.

Si vous souhaitez aider ces quatre étudiants, vous pouvez les contacter : europraid.iut@gmail.com