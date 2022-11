Humidistop, l'innovation toulousaine au Salon du Made in France de Paris

Le Salon du Made in France (MIF Expo) débute ce jeudi 10 novembre à Paris, porte de Versailles. 66 petites entreprises d'Occitanie, soutenues par la Région montent à la capitale pour présenter leurs produits et leur savoir-faire.

Parmi elles, Humidistop, qui propose une solution pour combattre l'humidité dans les maisons, grâce aux ondes ! L'entreprise est née il y a onze ans, et pour son dirigeant William Coignard, le Made in France fait sens : "on conçoit à Toulouse, on développe à Toulouse, et on fabrique à Castres". Pour produire dans le Tarn, Humidistop fait appel à l'usine du spécialiste Syselec.

Humidistop est nommée pour le Grand Prix de l'innovation. L'entreprise s'est d'abord positionnée sur une solution anti-humidité, avec un boîtier électronique qui permet d'envoyer des ondes pour inverser les remontées capillaires dans les murs des logements. "En Occitanie, on équipe 800 à 1.000 bâtiments, dont une centaine de bâtiments publics : églises, mairies, etc." détaille William Coignard.

Un nouveau produit pour les électro-sensibles

En plus de l'humidité, Humidistop a aussi développé une solution anti-tartre, et elle vient de sortir un nouveau produit : un système anti-ondes, qui peut profiter aux électro-sensibles. La "Wavy Box" sera présentée au MIF Expo. Elle lutte contre les champs électromagnétiques créés par le wifi, les fours à micro-ondes, les téléphones sans fil et les plaques à induction. Le système créé une bulle de protection de dix mètres de diamètre.

Pour le patron d'Humidistop, le système a fait ses preuves : "ça fait deux ans que nos appareils sont en test chez différentes personnes, dont des électrosensibles. Nos résultats ont été assez concluants, donc on a lancé la commercialisation du produit"