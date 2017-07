Humiliés par les JT, les châtelleraudais font leur propre reportage

Ils n'en peuvent plus de la mauvaise image véhiculée par les journaux télévisés de TF1 et France 2, des acteurs économiques de 4 associations de Châtellerault ont décidé de faire leur propre film en exagérant et en provoquant !

Devant cette mauvaise image de la ville moyenne qui sombre avec ses fermetures d'usine, et ses magasins du centre ville qui mettent la clé sous la porte, Radec, "Châtellerault ça bouge", GIC et le BNI ont donc décidé de mettre la main à la poche et de prendre les choses en main en produisant leur propre reportage. Autant les reportages TV ont été négatifs autant volontairement ce reportage se veut ultra positif à outrance : il faut réserver une place pour prendre un café, il y a minimum 3 concerts par week-end et on ne sait que choisir, tous les magasins du centre ville sont saturés...