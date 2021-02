Hydra à Moosch : le propriétaire polonais va relocaliser une partie de la production en Alsace

Une relocalisation depuis la Pologne en direction de la vallée de la Thur ( Haut-Rhin). C’est l’entreprise Hydra Beauty and Clean qui va en bénéficier. Son actionnaire polonais EcoWipes va investir cinq millions d'euros dans une nouvelle ligne de production.

Hydra Beauty & Clean, fabricant de coton à démaquiller et de carrés bébé va relocaliser une ligne de fabrication de rouleaux de coton depuis la Pologne vers l'Alsace. Une très bonne nouvelle pour le site de Moosch installé depuis les années 30 dans de vastes bâtiments de 32 000 m2 .

L’usine Hydra produit des pièces en coton notamment pour le démaquillage. Elle a employé jusqu’à 500 personnes dans les années 60 et a ensuite périclité jusqu'au dépôt de dépôt de bilan en 2017.

C’est une société polonaise EcoWipes qui reprend alors l’activité avec une quarantaine de salariés. Il ne reste sur place plus que la découpe des nappes de coton, pour faire les petits ronds ou petits carrés de coton à démaquiller. Le groupe polonais vient d’investir cinq millions d’euros sur le site de Moosch pour relancer une ligne de fabrication nappes en coton et rendre ainsi son autonomie à l’usine alsacienne d’Hydra Beauty and Clean qui alimente le marché français.

L'usine Hydra de Moosch produit annuellement 25 millions de paquet de coton à démaquiller ou pour bébé.. © Radio France - Patrick Genthon

Une relance capitale, car le chiffre d’affaire de 19 millions d‘euros, malgré la crise sanitaire, est toujours en forte progression mais l'entreprise de Moosch demeure fragile. L’état, via le plan de relance et les collectivités dont la région Grand-Est ont apporté" un sérieux coup de pouce" ce qui a rassuré l’actionnaire polonais selon le directeur du site, Jean-Luc Thiery.

La nouvelle ligne de production de nappes de coton devrait démarrer en septembre. L’usine de Moosch emploie 75 salariés.