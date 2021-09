Hydrao, une solution pour économiser de l'eau et de l'argent

Il y a cinq ans, Gabriel Della-Monica fondait à Grenoble, Hydrao, un pommeau de douche intelligent permettant de faire des économies sur sa consommation d'eau et de chauffage. Cette idée, l'ancien salarié d'une entreprise spécialisée dans les objets connectés explique qu'elle lui est venue lors d'une situation familiale presque ordinaire, "j'ai quatre enfants à la maison et le réservoir d'eau chaude était systématiquement vide quand arrivait mon tour. Au-delà de ce problème je me suis dit que ce serait bien qu'on commence à économiser de l'eau pour la planète."

Parti de rien

L'entreprise est alors crée à Grenoble. "L'idée est simple, c'est comme un feu tricolore. Jusqu'à 10 litres c'est vert. Puis ça passe au orange, violet, rouge et à 40 litres ça se met à clignoter. C'est comme ça qu'on se rend compte de la quantité d'eau qu'on utilise sous la douche. Le système n'a rien de contraignant. _C'est même plutôt ludique et cela va inciter les gens à réduire leur consommation d'eau_. On a aussi mis sur nos pommeaux de douche une technologie d'économie d'eau. En moyenne avec nos produits on utilise 20 litres par jour contre 50 litres en moyenne pour une douche en France."

Au fil du temps Hydrao s'étoffe. De deux fondateurs, ils sont passés à vingt employés. Une fierté pour Gabriel Della-Monica qui a pu recruter des personnes issues du département. Les premières personnes visées par l'entreprise étaient les particuliers, les campings et les hôtels. Puis elle a vu affluer de nombreux clients au-delà des frontières françaises. "La ville de Singapour s'est intéressée à nos produits pour équiper 10 000 appartements."

Convaincre les professionnels de l'immobilier

Un déclic s'est créé depuis cette internationalisation en 2017. Désormais Hydrao se tourne davantage vers les professionnels de l'immobilier tels que les bailleurs, les promoteurs et les collectivités. Récemment l'entreprise iséroise a signé un contrat avec le bailleur parisien Hénéo pour équiper 3 600 logements d'une résidence universitaire avec le pommeau de douche intelligent. "On a commencé par équiper 500 chambre d'une résidence à l'automne dernier. Hénéo s'est aperçu que ça leur avait rapporté, en six mois, et malgré l'achat de nos produits, 18 000 €. _Il y a un vrai impact sur l'écologie mais aussi sur les finances_. C'est ainsi qu'ils ont décidé de rénover tous leurs logements étudiants."

Pour faire un geste écologique et se procurer le pommeau de douche intelligent Hydrao, comptez, au minimum 69,90 €.