Hydrogène : Air Liquide se place dans les avions et les poids-lourds

Entre fin septembre et début octobre la société Air Liquide a fait deux annonces importantes en matière d'hydrogène dans les transports. La société qui emploi près de 1 200 personnes dans le bassin grenoblois, notamment au sein de son "Campus technologies" à Sassenage, "dédié à la deep tech et à la transition énergétique", annonce des accords avec Vinci et l'équipementier automobile Faurecia pour progresser dans l'hydrogène pour les avions et les poids-lourds. Des annonces qui interviennent alors que le président de la République Emmanuel Macron fait de "l'hydrogène vert" un des grands défis de son plan "France 2030".

Avec Airbus et Vinci pour les avions

Le 21 septembre dernier d'abord, Airbus, Air Liquide et VINCI Airports, ont annoncé la mise en place d'une collaboration "pour développer l’usage de l’hydrogène dans les aéroports et constituer le réseau aéroportuaire européen nécessaire à l’accueil du futur avion à hydrogène". Lyon-Saint Exupéry a été choisi comme "aéroport pilote" au niveau mondial pour accueillir les premières installations dès 2023. Une station de distribution d’hydrogène gazeux sera installée à l’aéroport Lyon-Saint Exupéry, qui permettra "d’alimenter à la fois, selon le communiqué, les véhicules terrestres (bus de piste, camions, engins de manutention…) de l’aéroport et ceux de ses partenaires, mais également les poids lourds qui circulent aux abords". Entre 2023 et 2030 les sociétés envisagent ensuite le déploiement d'infrastructures d’hydrogène liquide qui permettront le chargement d’hydrogène dans les réservoirs des futurs avions.

Avec Faurecia pour les poids-lourds

Sur les routes Air Liquide annonce ce 12 octobre un accord avec l'équipementier automobile Faurecia, déjà présent dans l'hydrogène en Isère notamment par sa co-entreprise avec Michelin : Symbio (ex-Symbio Fcell). Air Liquide et Faurecia signent "un accord de développement conjoint qui vise à concevoir et produire des systèmes de réservoirs embarqués d’hydrogène liquide destinés à l’industrie automobile." Grâce à ce partenariat les deux entreprises ambitionnent "d’accélérer le déploiement de la mobilité zéro-émission des poids lourds."