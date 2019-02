Hydrogène : Ergosup va pouvoir passer à la vitesse supérieure dans le Cotentin

L'hydrogène peut servir comme gaz industriel et surtout aujourd'hui se développe en tant que carburant propre pour de nombreux véhicules : voiture, bus, chariot élévateur, drone ou encore bateaux

Ces 11 millions d'euros vont donc permettre à l'entreprise d'aller plus loin se réjouit Patrick Paillère, le président d'Ergosup.

ce financement va nous servir à renforcer notre équipe, composée de 20 personnes aujourd'hui. On va embaucher 10 personnes cette année, des techniciens et des chefs de projet. Et cet argent va aussi nous permettre de mettre en place les premiers moyens industriels pour fabriquer des démonstrateurs et des petites séries d'appareil.