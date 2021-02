Hydrogène : l’entreprise Safra à Albi reçoit une aide de 750.000 euros de l’État

L’entreprise Safra basée à Albi va pouvoir continuer à écrire sa belle histoire en produisant des bus à hydrogène. Dans le cadre du premier conseil national de l’hydrogène, le gouvernement annonce aider la société albigeoise à hauteur de 750.000 euros. Trois ministres se sont rendus sur le site, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et Agnès Pannier-Runacher ministre déléguée chargée de l’Industrie.

Après une visite des ateliers de Safra, les ministres ont annoncé que l’État aidait l’entreprise à hauteur de 750.000 euros. Une aide qui va permettre à la société de produire davantage, plus rapidement et moins cher. "Aujourd’hui ça coûte 600.000 euros pour fabriquer un bus à hydrogène en 10 semaines et l’objectif c’est de baisser le coût à 400.000 euros" explique Vincent Lemaire, PDG de Safra.

Il ajoute que huit millions d’euros vont être investis pour agrandir l’atelier (8.000 mètres carrés en plus des 7.500 à l’heure actuelle). Pour cela, il faut aussi recruter des bras : 400 salariés à embaucher d’ici 2024. En sachant qu’aujourd’hui ils sont 150 salariés.