Hydrogène : l'usine géante de McPhy à Belfort à l'avant-garde de la décarbonation de l'industrie

C'est un chantier d'envergure qui prend forme et qui suscite beaucoup d'attentes dans la perspective de « réindustrialiser » la France sans augmenter les émissions carbone, tel que prévu par le dernier projet de loi sur l'industrie verte dévoilé par le gouvernement.

La fabrique géante d'électrolyseurs de l'entreprise McPhy est sortie de terre sur le site de l'aéroparc de Fontaine près de Belfort, où elle doit être opérationnelle pour le début de l'année 2024.

Accompagner la décarbonation de l'industrie

Sur un site total de 80,000 m2, la charpente de bois et de béton, qui en recouvre 22,000 m2, doit incarner un nouveau modèle d'industrie français, à la pointe de la technologie et compatible avec les enjeux d'émissions bas-carbone de la transition énergétique.

Le site de Belfort accueillera les processus de fabrication des deux parties d'une station de production d'hydrogène : le cœur du réacteur, où se produit l'électrolyse (le stack) et l'électrolyseur (EPU) qui l'entoure, qui permet de séparer l'hydrogène de l'oxygène pour le stocker. Une fois assemblés, ces éléments permettront aux clients de McPhy de produire leur propre énergie verte.

Le chantier a reçu la visite de Bruno Bonnell, secrétaire général pour l'investissement en charge de France 2030. © Radio France - Natacha Kadur

« On a l'ambition de décarboner le raffinage, l'ammoniac, c'est à dire les engrais aujourd'hui produits à partir de gaz naturel, la sidérurgie, pour fournir de l'acier vert pour les véhicules, la cimenterie… Cela concerne toutes les industries qui ne peuvent pas se décarboner par l'électricité, équipées de four et pour lesquelles le biogaz ne sera pas suffisant. Il faut que l'hydrogène soit au rendez-vous. C'est grâce à cette demande industrielle énorme qu'on peut démontrer que la transition vers l'hydrogène est inéluctable » explique Luc Poyer, PDG du groupe McPhy.

80 métiers rassemblés par la filière hydrogène

« Voir concrètement pousser ces usines, voir que cela devient une réalité est important. La volonté n'est pas seulement de faire de la technocratie. Elle est vraiment de réindustrialiser la France et de donner envie d'industrie » commente Bruno Bonnell, secrétaire général pour l'investissement en charge de France 2030, en visite sur le site ce mercredi.

À terme, l'usine de Fontaine permettra d'embaucher jusqu'à 400 personnes en pleine charge, qui travailleront en deux équipes huit heures chacune sur le même poste, sur 5 jours. Les métiers recherchés sont principalement ceux de l'assemblage, du montage et de la maintenance d'équipements industriels. Jusqu'à 80 métiers sont rassemblés par la filière, répertoriés sur France Hydrogène , le site de l'association des professionnels du secteur.

Grâce à l'usine de Belfort, McPhy va augmenter sa capacité annuelle totale de production à 1,3 GW. À terme, ce passage à l'échelle permettra de réduire les couts et d'optimiser l'usage de ces électrolyseurs pour le secteur de la mobilité : « Cela ne concerne pas seulement les voitures que l'on conduit mais aussi le transport maritime, l'aviation, le ferroviaire et les gros camions » explique Luc Poyer, qui vise la décarbonation d'autres secteurs que l'industrie à horizon 2050.