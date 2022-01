Hydromelère à Grand-Brassac, Enora Shomer reprend l'entreprise de sa mère

Enora Shomer a repris il y a deux l'entreprise de fabrication d'hydromel de sa mère, baptisée Hydromel Médonaris, à Grand-Brassac dans le Périgord vert. L'hydromel, boisson faiblement alcoolisée produite à base de miel fermenté. Sa propre gamme est déclinée en cinq références : sec, demi-sec, doux, moelleux et liquoreux.

Tombée dedans quand elle était petite

Enora Shomer raconte comment, très indécise sur son avenir, elle s'est lancée dans le milieu du bâtiment. Un cursus au lycée professionnel de Chardeuil, à Coulaures. Mais depuis toujours, elle avait les pieds dans l'entreprise de sa mère qui a pris sa retraite. Enora lui a logiquement succédé en 2019.

La jeune femme ne produit pas son miel. Elle se fournit auprès d'apiculteurs du Périgord. L'hydromel a de plus en plus la côte lors des apéritifs notamment. Il trouve ses lettres de noblesse avec la série "Game of Throne". Vieux comme le monde ou presque, il existait déjà aux temps des pyramides.

L'hydromel est vendu à des magasins de producteurs. Sur des marchés, des cavistes ou sur des foires. Enora Shomer a également crée son propre site internet. La jeune femme doit maintenant emménager dans des locaux plus vastes. Avec 100 mètres carrés, il n'est plus possible de s'agrandir.