Hygiène dans les établissements alimentaires : les boulangeries à la traîne

Selon cette enquête de la CLCV (Confédération du logement et du cadre de vie), 94 % des établissements qui ont été notés ont été jugés satisfaisant ou très satisfaisants. Mais le bilan est très contrasté selon les régions et les secteurs. Le dispositif Alim'confiance a été mis en place il y a trois ans par les pouvoirs publics. Il permet aux consommateurs de connaître les notes en matière d'hygiène des établissements qu'ils fréquentent.

18 % des boulangeries/pâtisseries doivent améliorer leur hygiène

La boulangerie/pâtisserie est le secteur qui accumule le plus de mauvaises notes. 18 % des établissements contrôlés l'an dernier doivent s'améliorer. C'est aussi le cas de 7,5% des métiers de bouche (chocolatiers, glaciers, les boucheries-charcuteries ou traiteurs par exemple). Les restaurants font aussi partie des secteurs qui ont une forte proportion d'établissements qui doivent s'améliorer.

La bonne note des cantines

En haut du palmarès de ces notes d'hygiène, on trouve les établissements de pêche et les viviers, les entreprises de transport et d’entreposage des denrées alimentaires, les spécialistes de la gestion des œufs et les entreprises de transformation de produits alimentaires, que ce soit des produits de la pêche, de la viande, du fromage, du lait ou des produits laitiers. Les cantines font mieux que la moyenne puisque 96 % de celles qui ont été contrôlées ont obtenue une note au moins égale à Satisfaisant. Enfin, parmi les rayons des commerces, le rayon fromagerie est le mieux noté.

Le manque de contrôles dans certaines régions

Trois régions font figure de mauvais élèves, les DOM TOM, le Centre-Val-de-Loire et la Bourgogne-Franche-Comté. Entre 9 et 14 % des établissements contrôlés doivent améliorer leurs pratiques. L'an dernier, le nombre de contrôles a augmenté de 3% mais ils se sont concentrés dans certaines régions. Presque la moitié d'entre eux ont eu lieu en Ile-de-France, dont les deux tiers à Paris, en Auvergne Rhône Alpes et en Nouvelle Aquitaine. La CLCV s'étonne que les contrôles aient diminué dans deux régions très touristiques comme Provence Alpes Côte d'Azur et la Corse.

De toute façon, les établissements ne sont pas obligés d'afficher leur note à la vue des consommateurs. Pour savoir comment votre commerçant est noté, il faut aller sur le site internet alim-confiance.gouv.fr. Mais ils ne sont visibles qu'un an, ce qui selon la CLCV, empêche de comparer les résultats d'une année sur l'autre et donc de juger si un établissement s'est amélioré ou pas.