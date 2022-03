Hypermarché d'Avranches : clients et caissières peuvent prendre le temps de discuter à la "bla bla bla caisse"

Un panneau situé au dessus du tapis roulant prévient : ici c'est la "bla bla bla caisse : Oui pour prendre le temps de papoter avec vous". Ce matin là, c'est Corinne qui officie derrière la caisse. "Bonjour Madame, vous allez bien ?" Parfois, l'échange est bref. Parfois, la conversation s'installe. "Vous devez avoir soif à la fin de la journée à papoter comme ça", plaisante Bernard. "Heureusement, j'ai une pause à midi, s'exclame Corinne en riant, et de toute façon, je suis très bavarde".

Depuis janvier 2022, l'hypermarché Carrefour d'Avranches a mis en place ce dispositif sur l'une de ses 16 caisses. "Bien sûr les clients peuvent discuter à n'importe quelle caisse, explique Franck Albeau directeur du magasin. Mais il y a des clients plus pressés que d'autres. Là, ils sont prévenus. A cette caisse, on prend son temps sans avoir derrière soi des clients impatients. C'est important pour le lien social, d'autant que pour certains clients, c'est la seule sortie de la journée".

"On a un peu perdu ce côté humain"

Côté clients, le principe semble séduire. A la Bla bla bla caisse, Brigitte commente : "il faut toujours faire vite alors c'est bien de temps en temps de pouvoir parler". "C'est intéressant, renchérit Annick, parce qu'on a perdu un peu ce côté humain. Maintenant, tout est automatique" "Avant, on allait dans les épiceries, on prenait notre temps, on discutait des histoires du village. Donc je trouve ça super, surtout pour les personnes âgées", poursuit Pascale.

Pour Virginie, 32 ans, le principe est "super parce qu'à cette caisse, les gens ne peuvent pas râler car ça ne va assez vite ou ci ou ça" © Radio France - Lucie Thuillet

De l'autre côté du tapis roulant, Corinne ne dit pas autre chose : "Quand on est à une autre caisse, souvent les clients sont stressés donc on fait vite. Là, on sait qu'on a le temps de prendre des nouvelles des clients, même si on ne les connaît pas personnellement mais au fur et à mesure des années, _il y a quand même un lien qui se crée_. Et puis prendre 5 minutes pour discuter de la pluie et du beau temps, ça fait du bien au moral." Bénéfique pour les clients, selon elle, mais aussi pour les caissiers : "On n'est pas des robots. Alors, quand on a un peu plus de temps pour travailler, éviter les erreurs, parler avec le client, on prend aussi le boulot plus sereinement", confie-t-elle.

La première caisse de ce type a été mise en place par l'enseigne à Chartres en 2019 et depuis, Carrefour a généralisé ce concept petit à petit dans toute la France.