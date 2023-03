ICarsoft France, la valise de diagnostic automobile qui cartonne

Les voitures ont beaucoup évolué en l'espace de quelques années. Les outils pour les réparer aussi. Deux bonnes raisons pour ICarsoft France basée à Longvic de se lancer dans la vente de valises de diagnostic via internet. Elle compte ses clients par milliers chaque jour dans le monde entier. Diagnostic d'une belle réussite avec son patron, Pierre Berton.

France Bleu Bourgogne : Quel est le principe de ces valises de diagnostic ? Comment ça fonctionne ?

Tout le monde connait la prise USB sur un ordinateur, en fait, dans une voiture, on a ce même type de prise universelle pour l'ensemble des véhicules. C'est un port sur lequel on va venir brancher un outil de diagnostic pour finalement obtenir rapidement son état de santé. Savoir s'il a des défauts au niveau du moteur, au niveau de l'ABS, au niveau de la transmission de l'airbag.. etc

A qui s'adressent ces appareils ?

À la fois aux professionnels avec des outils assez perfectionnés, mais on a aussi une gamme pour les particuliers qui débute à 120 €, où on va être par exemple sur des mono marques. Pour quelqu'un qui est très attaché à la marque Peugeot Citroën, on va avoir un boîtier CPV 1 qui va lui permettre de faire un état des lieux complet de son véhicule, de remettre également à zéro ses entretiens et vidanges s'il les fait lui même. Donc notre cible est à la fois le marché des particuliers et celui des professionnels. On a forcément un outil de diagnostic qui correspond à tous les besoins.

Cela fonctionne sur tout type de véhicule ?

Tout à fait. Plus vous montez en gamme et plus vous allez avoir la possibilité de fonctionner sur tous les véhicules qu'ils soient américains, asiatiques, français, allemands et le tout sans difficulté.

Ça marche plutôt fort. Vous vendez combien de valises par jour ?

Aujourd'hui, on est entre 120 et 200 unités vendues chaque jour en France, dans les DOM-TOM et à travers le monde. C'est un marché vraiment avec un fort potentiel et on espère continuer ce développement sur les années à venir.

Vous visez aussi le marché américain ?

Oui, les marchés américain, canadien, australien également. On étudie aussi les possibilités de s'implanter sur la ville de Dubaï, pour desservir après le Moyen-Orient, avec l'Arabie Saoudite, les Emirats arabes unis, l'Iran, l'Irak. Parce que finalement, peu importe où on se trouve dans le monde, on a accès justement à cette prise de diagnostic sur son véhicule et on peut avoir besoin de l'exploiter, qu'on soit particulier ou professionnel.

On parle quand même d'un marché mondial, vous espérez atteindre quel chiffre d'affaires ?

Pour les dix ans de l'entreprise, on vise les 10 millions d'euros hors taxes de chiffre d'affaires, en consolidant à la fois le marché français, plus toutes les opportunités de développement à travers le monde. On était à 9.4 millions d'euros l'année dernière, donc je pense que c'est quelque chose qui peut être réalisable si l'on continue stratégiquement notre développement.

Vous êtes installé à Longvic, vous envisagez de prendre des locaux plus vastes ou de recruter cette année ?

On a déjà déménager quatre fois et aujourd'hui, on est installé dans un bâtiment qui fait 450 mètres carrés au total et on anticipe effectivement le développement. On va doubler la surface sur le premier semestre 2023. Au niveau des recrutements, c'est aussi effectivement l'idée. On a recruté quelqu'un tout récemment sur de la gestion de la relation clients, ce qui fait qu'on est désormais cinq dans l'entreprise. Et l'idée, c'est de rajouter une ou deux personnes sur des aspects très techniques pour être capable de mieux répondre aux problématiques de nos utilisateurs.

La puissance d'internet et du e-commerce

Passionné par le commerce en ligne et par l'automobile, le choix de vendre ses valises de diagnostic essentiellement sur internet s'est vite imposé pour Pierre Berton. Et la stratégie s'avère payante puisqu'à moindre coûts, ICarsoft France touche le monde entier et peut livrer ses produits à délai très court.

"On a fait le pari de vraiment développer une forte présence en ligne et d'adapter une logistique puissante. C'est à dire qu'aujourd'hui vous commandez le produit sur Icaresoft-france fr . On est capable de vous livrer en 24 h pour la France, en 72 h pour les DOM-TOM. L'idée, c'est que les produits soient disponibles très facilement, que le client retrouve toutes les informations dont il a besoin avant achat, pour savoir vers quel produit s'orienter et qu'il ait accès rapidement à sa commande. Les marchés étrangers, pour l'instant, on essaie de les investir via Amazon, ce qui nous permet de ne pas avoir immédiatement à créer des filiales, prendre des locaux sur place qui engendrent des coûts structurels tout de suite plus élevés. On a effectivement la pénétration de ces marchés là via Amazon, qui a aujourd'hui une très forte exposition, notamment sur le marché américain et canadien. C'est des super outils pour essayer de se développer, faire des tests et voir si la demande monte sur le marché." explique Pierre Berton.