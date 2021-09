"Ici, c'est la rue" : à Rennes, les enfants du parc des Gayeulles ne feront pas leur rentrée comme les autres

Une vingtaine de tentes formant un grand cercle ont été montées dans une clairière, non loin du grand étang, dans le parc des Gayeulles à Rennes. 87 migrants souvent originaires de pays d'Afrique ou d'Europe de l'Est vivent ici depuis le début de l'été. Parmi eux, 44 enfants, qui pour la très grande majorité feront eux aussi leur rentrée à l'école ou au collège, jeudi 2 septembre prochain.

"Tu te réveilles pas bien parce que tu dors par terre"

Marianne*, 9 ans, partage une tente avec sa mère et sa grande soeur. A l'intérieur, deux compartiments pour les chambres, et un espace central pour la vie de tous les jours. "C'est là qu'on va travailler", dit-elle, en montrant une table minuscule, posée au milieu des sacs remplis des affaires de la famille. Il n'y a pas de chaises. "C'est pas très pratique", reconnaît la petite fille. Début septembre, elle entrera en CM1 dans une école du Blosne. Et ce qui l'inquiète le plus, c'est de ne pas pouvoir travailler correctement. "J'ai peur, parce que tu ne te réveilles pas bien parce que tu dors par terre. Ça fait mal de dormir par terre", indique-t-elle.

Un peu plus loin, assises sur l'herbe, ses copines se lancent dans une partie de Uno. Louisa devrait entrer en 6ème cette année. Pour l'instant, elle n'a pas encore trouvé de collège, mais elle devrait avoir prochainement un rendez-vous au centre d'information et d'orientation (CIO). En France, la loi permet à chaque enfant, peu importe le statut juridique ou administratif de ses parents, de pouvoir être scolarisé. Louisa s'inquiète elle aussi pour la rentrée. "Si l'école commence et qu'on habite encore dans nos tentes, ça va être difficile. Il va faire nuit, on ne va rien voir et nos cahiers vont être mouillés s'il pleut", craint-elle.

"Ça n'a pas de sens de laisser des enfants vivre ici"

Pour certains, l'inquiétude est si forte qu'elle l'emporte sur l'envie d'aller à l'école. Camille, 10 ans, ne veut même pas faire sa rentrée. "Je ne partirai pas à l'école. Ils vont me dire 'tu habites où', je vais leur dire 'dans les tentes au parc des Gayeulles' ? Ça me fait honte !", explique-t-elle, l'air boudeur. "Ici c'est la rue." Et la rue, elle la connait bien. Avant d'arriver ici, Camille vivait au parc des Hautes-Ourmes. Maintenant ce qu'elle voudrait c'est "une maison, comme tout le monde".

"Notre cheval de bataille, c'est de leur trouver des logements. Ça n'a pas tellement de sens de pouvoir être scolarisé mais de devoir faire ses devoirs sur un campement le soir. Il n'y a que 5 douches, pas de lumière. Ça n'a pas de sens de laisser des enfants vivre ici", constate Coline Gayou, coordinatrice de l'antenne de Rennes de l'association Utopia 56. Aucune solution pérenne n'a été trouvée pour reloger ces familles.

*Les prénoms ont été modifiés