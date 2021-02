"Ici, les gens sont très accueillants", les douze familles de "Venez Briller en Corrèze" séduites

Week-end découverte pour les douze familles sélectionnées par le projet du département "Venez briller en Corrèze". Toutes les familles ont été séduites par la vie et l'accueil des habitants.

Pour Ilan, 10 ans, la Corrèze c'était surtout "les vaches". Originaire de l'Essonne, ce jeune garçon a découvert "la gastronomie avec le bœuf et notamment les fromages" ce week-end. Il se voit déjà vivre au pied du plateau de Millevaches autour de la nature. Sa mère Coralie est séduite elle aussi. "La nature, la douceur... On adore la qualité de vie ici." D'Aubazine à Treignac en passant par la Halle gourmande de Brive, un jour de marché, les douze familles ont découvert un département parfois méconnu.

La Corrèze attire

Ces familles font parties du projet "Venez briller en Corrèze". Un projet d'accueil qui porte ses fruits. "Nous sommes superbement bien accueillis, sourit Coralie. Ici les gens ont le sourire, nous reçois les bras ouverts. On change de la région parisienne. Là-bas, on est plus individualiste."

Ce week-end est aussi l'occasion d'aller au-delà des idées reçues. Léa est médecin. Elle vit en ce moment à Dijon. " _On peut croire que les petits villages sont isolés. Mais il y a des commerces, de l'activité_. Je me dis que c'est même plutôt moderne."

Une concierge pour les guider

Ces douze familles sont guidées dans leurs démarches d'insertion par Charlotte Courty. Elle gère la conciergerie du département. C'est elle qui guide les futurs habitants pour les procédures administratives. Charlotte Courty met aussi en relation les familles avec des structures professionnelles selon leurs projets. "On voit que le Corrèze est attractif. Tous ont besoin de sortir de la ville, retrouvez une forme de liberté, la nature. Nous avons reçu beaucoup de dossier pour participer à cette aventure. On peut dire que c'est un effet du confinement. "

Et preuve que la Corrèze attire, 1200 dossiers ont été enregistrés pour participer à "Venez Briller en Corrèze". Le département va continuer à suivre 600 projets pour les aider à s'installer eux-aussi en Corrèze.