La relance Éco : "Idée Alpe" une entreprise qui traverse la crise malgré les annulations d'événements

Idée Alpe, créée en 2005, emploie aujourd'hui quatre salariés à plein temps. Elle est dirigé par Éric Le Pallemec. Il est l'invité de France Bleu Isère dans la Relance Éco pour parler de l'économie des courses pédestres en ce moment.

Éric Le Pallemec, vous êtes le dirigeant de l'entreprise Idée Alpe qui organise, le trail des passerelles, alors que d'autres manifestations ont été annulées, comment tout ça s'organise ?

3 épreuves au lieu de 7

Tous les ingrédients sont réunis pour qu'on puisse mettre en place cette manifestation. Encore faut-il voir l'évolution de la pandémie. Les voyants sont au vert actuellement. On écoutera ce que l'on va nous dire. Nous devions avoir cet événement au mois de juillet. On a reporté à fin août et dès qu'on a décidé le report, au mois de mai, on a tout de suite annoncé que cette manifestation se ferait sur une formule totalement différente, adaptée à la crise que l'on traverse actuellement, avec seulement 3 épreuves au lieu de 7 comme nous avions par le passé et en accueillant, aussi, moins de participants. Il faut pouvoir faire des manifestations dans de bonnes conditions sanitaires. Et pour cela, il faut avoir moins de coureurs, afin que nos bénévoles et toute l'équipe puissent organiser cela dans des conditions de sécurité sanitaire cohérentes.

Comment votre entreprise "Idée Alpe" a-t-elle traversé ces mois de confinement ?

On a comme tout le monde extrêmement mal vécu cela. Au début, on a eu une fenêtre de tir avec la possibilité de pouvoir organiser des manifestations au mois de juillet. Si on parle de chiffre d'affaires, on va diviser par trois notre chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. On ne parle même pas de rentabilité. On a établi un cahier des charges sanitaire validé par les services préfectoraux.

Avez-vous bénéficié des aides publiques pour traverser cette crise ?

Oui, nous avons une aide de la part de la Métropole, de la Région et du Fonds de solidarité de l'État. Nous avons profité aussi du chômage technique et on a souscrit un prêt garantie par l'État, comme quasi toutes les entreprises. Faut bien se dire une chose c'est que cette crise est compliquée on trouve qu'elle a été bien gérée, on a été bien aidé mais il ne faut pas que ça dure. On ne pourra pas malheureusement tenir ! Le but du jeu c'est de repartir en 2021. On croise les doigts pour que ça puisse se faire. On verra comment ça va se passer.

